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Западу не хватает мужества признать провал санкций, заявил Медведев - РИА Новости, 31.01.2023
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Западу не хватает мужества признать провал санкций, заявил Медведев
Западу не хватает мужества признать провал санкций, заявил Медведев - РИА Новости, 31.01.2023
Западу не хватает мужества признать провал санкций, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Западу не хватает мужества признать, что их "адские" санкции против России с треском провалились. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:36
2023-01-31T13:44
россия
экономика
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
сша
евросоюз
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Западу не хватает мужества признать, что их "адские" санкции против России с треском провалились."Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их "адские" санкции с треском провалились. Не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие - азиатскими марками. Работает также и параллельный импорт, от которого мы получаем те же самые западные бренды, а их владельцы - ничего", - написал он в своем телеграм-канале."Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги. При этом даже МВФ прогнозирует в России рост экономики в этом году", - добавил он.Международный валютный фонд ранее улучшил прогноз для экономики России на следующие два года, в то же время для США его ожидания на 2024 год снизились.
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россия, экономика, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, сша, евросоюз
Россия, Экономика, Санкции в отношении России, Дмитрий Медведев, США, Евросоюз
13:36 31.01.2023 (обновлено: 13:44 31.01.2023)
 
Западу не хватает мужества признать провал санкций, заявил Медведев

Медведев: Западу не хватает мужества признать, что их санкции с треском провалились

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Западу не хватает мужества признать, что их "адские" санкции против России с треском провалились.
"Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их "адские" санкции с треском провалились. Не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие - азиатскими марками. Работает также и параллельный импорт, от которого мы получаем те же самые западные бренды, а их владельцы - ничего", - написал он в своем телеграм-канале.
"Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги. При этом даже МВФ прогнозирует в России рост экономики в этом году", - добавил он.
Международный валютный фонд ранее улучшил прогноз для экономики России на следующие два года, в то же время для США его ожидания на 2024 год снизились.
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В США назвали причины провала антироссийских санкций
 
РоссияЭкономикаСанкции в отношении РоссииДмитрий МедведевСШАЕвросоюз
 
 
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