https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848656430.html

Западу не хватает мужества признать провал санкций, заявил Медведев

Западу не хватает мужества признать провал санкций, заявил Медведев - РИА Новости, 31.01.2023

Западу не хватает мужества признать провал санкций, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Западу не хватает мужества признать, что их "адские" санкции против России с треском провалились. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:36

2023-01-31T13:36

2023-01-31T13:44

россия

экономика

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

сша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:20:2742:1562_1920x0_80_0_0_28460172c6acc074c0f9fd1b8f790b54.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Западу не хватает мужества признать, что их "адские" санкции против России с треском провалились."Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их "адские" санкции с треском провалились. Не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие - азиатскими марками. Работает также и параллельный импорт, от которого мы получаем те же самые западные бренды, а их владельцы - ничего", - написал он в своем телеграм-канале."Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги. При этом даже МВФ прогнозирует в России рост экономики в этом году", - добавил он.Международный валютный фонд ранее улучшил прогноз для экономики России на следующие два года, в то же время для США его ожидания на 2024 год снизились.

https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, сша, евросоюз