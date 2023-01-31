https://ria.ru/20230131/sambo-1848666238.html

Артамонов: в Липецкой области пройдут несколько турниров по самбо

Артамонов: в Липецкой области пройдут несколько турниров по самбо - РИА Новости, 31.01.2023

Артамонов: в Липецкой области пройдут несколько турниров по самбо

Липецкая область готовится провести несколько всероссийских турниров по самбо, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с президентом... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:00

2023-01-31T14:00

2023-01-31T14:00

липецкая область

игорь артамонов

всероссийская федерация самбо

сергей елисеев

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ЛИПЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Липецкая область готовится провести несколько всероссийских турниров по самбо, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым.По словам губернатора, в ходе встречи достигнуты договорённости о проведении в регионе турниров всероссийского масштаба и уровня Центрального федерального округа. Для этого в регионе созданы необходимые условия."Самбо – наш национальный, русский вид спорта. В Липецкой области его любят и готовят хороших спортсменов. Фильм "Звёзды из колодца" в рамках Всероссийского проекта "Киноуроки в школах России" про мальчика-самбиста снимали именно у нас. А недавно мы присоединились к проекту "Zа самбо" – будем открывать секции в школах, планируем провести Школьную лигу самбо", – сказал губернатор Артамонов.Сегодня в Липецкой области работают семь отделений самбо. Количество занимающихся – почти 1700 человек. Этот вид спорта поддерживается региональным правительством. В 2023 году на развитие самбо в Липецкой области выделены более 25 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230126/triatlon-1847666817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, всероссийская федерация самбо, сергей елисеев