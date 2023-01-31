https://ria.ru/20230131/sambo-1848666238.html
Артамонов: в Липецкой области пройдут несколько турниров по самбо
Артамонов: в Липецкой области пройдут несколько турниров по самбо - РИА Новости, 31.01.2023
Артамонов: в Липецкой области пройдут несколько турниров по самбо
Липецкая область готовится провести несколько всероссийских турниров по самбо, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с президентом... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:00
2023-01-31T14:00
2023-01-31T14:00
липецкая область
игорь артамонов
всероссийская федерация самбо
сергей елисеев
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ЛИПЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Липецкая область готовится провести несколько всероссийских турниров по самбо, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым.По словам губернатора, в ходе встречи достигнуты договорённости о проведении в регионе турниров всероссийского масштаба и уровня Центрального федерального округа. Для этого в регионе созданы необходимые условия."Самбо – наш национальный, русский вид спорта. В Липецкой области его любят и готовят хороших спортсменов. Фильм "Звёзды из колодца" в рамках Всероссийского проекта "Киноуроки в школах России" про мальчика-самбиста снимали именно у нас. А недавно мы присоединились к проекту "Zа самбо" – будем открывать секции в школах, планируем провести Школьную лигу самбо", – сказал губернатор Артамонов.Сегодня в Липецкой области работают семь отделений самбо. Количество занимающихся – почти 1700 человек. Этот вид спорта поддерживается региональным правительством. В 2023 году на развитие самбо в Липецкой области выделены более 25 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230126/triatlon-1847666817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, всероссийская федерация самбо, сергей елисеев
Липецкая область, Игорь Артамонов, Всероссийская федерация самбо, Сергей Елисеев
ЛИПЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Липецкая область готовится провести несколько всероссийских турниров по самбо, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым.
По словам губернатора, в ходе встречи достигнуты договорённости о проведении в регионе турниров всероссийского масштаба и уровня Центрального федерального округа. Для этого в регионе созданы необходимые условия.
"Самбо – наш национальный, русский вид спорта. В Липецкой области его любят и готовят хороших спортсменов. Фильм "Звёзды из колодца" в рамках Всероссийского проекта "Киноуроки в школах России" про мальчика-самбиста снимали именно у нас. А недавно мы присоединились к проекту "Zа самбо" – будем открывать секции в школах, планируем провести Школьную лигу самбо", – сказал губернатор Артамонов
.
Сегодня в Липецкой области работают семь отделений самбо. Количество занимающихся – почти 1700 человек. Этот вид спорта поддерживается региональным правительством. В 2023 году на развитие самбо в Липецкой области выделены более 25 миллионов рублей.