Саакашвили переводят в реанимацию, сообщил член его партии
Член партии "Единое национальное движение" Чиладзе: Саакашвили переводят в реанимацию
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 31 янв - РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из палаты в реанимацию в критическом состоянии, заявил член основанной им оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе.
"Только что разговаривал с личным врачом… Состояние здоровья президента (экс-президента Саакашвили - ред.) на критическом уровне, для сохранения его жизни важно, чтобы он был переведен в реанимационное отделение. В эти минуты готовится реанимационная палата", - заявил Чиладзе журналистам.
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Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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