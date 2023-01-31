https://ria.ru/20230131/saakashvili-1848665258.html

Саакашвили переводят в реанимацию, сообщил член его партии

Саакашвили переводят в реанимацию, сообщил член его партии - РИА Новости, 31.01.2023

Саакашвили переводят в реанимацию, сообщил член его партии

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из палаты в реанимацию в критическом состоянии, заявил член основанной им оппозиционной партии "Единое... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:56

2023-01-31T13:56

2023-01-31T13:56

грузия

михаил саакашвили

в мире

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 31 янв - РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводят из палаты в реанимацию в критическом состоянии, заявил член основанной им оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе. "Только что разговаривал с личным врачом… Состояние здоровья президента (экс-президента Саакашвили - ред.) на критическом уровне, для сохранения его жизни важно, чтобы он был переведен в реанимационное отделение. В эти минуты готовится реанимационная палата", - заявил Чиладзе журналистам. Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривается дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230124/saakashvili-1847176676.html

https://ria.ru/20230104/aktsii-1843070803.html

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грузия, михаил саакашвили, в мире, ираклий гарибашвили, единое национальное движение