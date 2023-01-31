https://ria.ru/20230131/rosmolodezh-1848747294.html
Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи
Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи
Президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи, добавив к ним нормативно-правовое регулирование в сфере молодежной политики,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:29
2023-01-31T17:29
2023-01-31T17:50
общество
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи, добавив к ним нормативно-правовое регулирование в сфере молодежной политики, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: наделить Росмолодежь полномочиями по нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики, при необходимости предусмотрев увеличение штатной численности Росмолодежи", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 апреля 2023 года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230131/molodezh-1848749694.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин
Общество, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин
17:29 31.01.2023 (обновлено: 17:50 31.01.2023)
Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи
Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи в регулировании молодежной политики