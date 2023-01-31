Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/rosmolodezh-1848747294.html
Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи
Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи
Президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи, добавив к ним нормативно-правовое регулирование в сфере молодежной политики,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:29
2023-01-31T17:50
общество
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи, добавив к ним нормативно-правовое регулирование в сфере молодежной политики, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: наделить Росмолодежь полномочиями по нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики, при необходимости предусмотрев увеличение штатной численности Росмолодежи", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 апреля 2023 года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230131/molodezh-1848749694.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин
Общество, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин
17:29 31.01.2023 (обновлено: 17:50 31.01.2023)
 
Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи

Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи в регулировании молодежной политики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи, добавив к ним нормативно-правовое регулирование в сфере молодежной политики, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: наделить Росмолодежь полномочиями по нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики, при необходимости предусмотрев увеличение штатной численности Росмолодежи", - говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 1 апреля 2023 года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 17:35
Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики
 
ОбществоРоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала