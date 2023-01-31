https://ria.ru/20230131/rosmolodezh-1848747294.html

Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи

Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи

Президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи, добавив к ним нормативно-правовое регулирование в сфере молодежной политики,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:29

2023-01-31T17:29

2023-01-31T17:50

общество

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия Росмолодежи, добавив к ним нормативно-правовое регулирование в сфере молодежной политики, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: наделить Росмолодежь полномочиями по нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики, при необходимости предусмотрев увеличение штатной численности Росмолодежи", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 апреля 2023 года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230131/molodezh-1848749694.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин