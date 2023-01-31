https://ria.ru/20230131/rosatom-1848610597.html
"Росатом" планирует импортозамещение оборудования для лечения онкологии
"Росатом" планирует импортозамещение оборудования для лечения онкологии - РИА Новости, 31.01.2023
"Росатом" планирует импортозамещение оборудования для лечения онкологии
Импортозамещение медицинского оборудования, используемого для лечения онкологии, займет примерно пять лет, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:28
2023-01-31T11:28
2023-01-31T11:28
общество
здоровье - общество
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
импортозамещение
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Импортозамещение медицинского оборудования, используемого для лечения онкологии, займет примерно пять лет, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы считаем, что в течение ближайших лет полностью заместим всю импортную линейку оборудованием радиомедицины, в первую очередь в онкологическом направлении. Ну и радиофармпрепараты, изотопы тоже необходимы", - сказал Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, кадры встречи показал телеканал "Россия 24". "Я думаю, в течение пяти лет", - ответил он на уточняющий вопрос премьера. Лихачев добавил, что в последние год-полтора госкорпорация работает в "новых условиях". По его словам, благодаря Минздраву сейчас у "Росатома" есть целый заказ на производство медицинских ускорителей, установок по лучевой терапии. В последние дни 2022 года они поступили непосредственно в медицинские учреждения, подчеркнул глава "Росатома". В целом он отметил, что у госкорпорации порядка 16-17 разработок медицинского оборудования. Все они абсолютно конкурентоспособны по своим параметрам, но не были востребованы в полной мере, поскольку импортный рынок их немного отодвигал, рассказал Лихачев.
https://ria.ru/20230115/stress-1844671746.html
https://rsport.ria.ru/20220815/leykoz-1809838689.html
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общество, здоровье - общество, россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", импортозамещение
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Импортозамещение
"Росатом" планирует импортозамещение оборудования для лечения онкологии
Лихачев: "Росатом" через пять лет импортозаместит оборудование для лечения онкологии
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости.
Импортозамещение медицинского оборудования, используемого для лечения онкологии, займет примерно пять лет, заявил
во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы считаем, что в течение ближайших лет полностью заместим всю импортную линейку оборудованием радиомедицины, в первую очередь в онкологическом направлении. Ну и радиофармпрепараты, изотопы тоже необходимы", - сказал Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, кадры встречи показал телеканал "Россия 24".
"Я думаю, в течение пяти лет", - ответил он на уточняющий вопрос премьера.
Лихачев добавил, что в последние год-полтора госкорпорация работает в "новых условиях". По его словам, благодаря Минздраву сейчас у "Росатома" есть целый заказ на производство медицинских ускорителей, установок по лучевой терапии. В последние дни 2022 года они поступили непосредственно в медицинские учреждения, подчеркнул глава "Росатома".
В целом он отметил, что у госкорпорации порядка 16-17 разработок медицинского оборудования. Все они абсолютно конкурентоспособны по своим параметрам, но не были востребованы в полной мере, поскольку импортный рынок их немного отодвигал, рассказал Лихачев.