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В генконсульстве КНР рассказали о возобновлении массового туризма с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230131/reysy-1848653008.html
В генконсульстве КНР рассказали о возобновлении массового туризма с Россией
В генконсульстве КНР рассказали о возобновлении массового туризма с Россией - РИА Новости, 31.01.2023
В генконсульстве КНР рассказали о возобновлении массового туризма с Россией
Массовый туризм между Россией и Китаем, приостановленный во время пандемии, может быть возобновлен уже в 2023 году, сообщил журналистам исполняющий обязанности... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:28
2023-01-31T14:58
туризм
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екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Массовый туризм между Россией и Китаем, приостановленный во время пандемии, может быть возобновлен уже в 2023 году, сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге Тун Ван."Мы стараемся найти такую возможность, найти партнеров по туризму в Китае. Мы хотели бы наладить сотрудничество между туристическими агентствами России и Китая в этом году", - сказал Ван.Он подчеркнул, что возобновление массового туризма между РФ и КНР - перспектива 2023 года, добавив, что для этого необходимы совместные усилия двух стран.Также Ван добавил, что в текущем году возможно возобновление прямого авиасообщения из России в Китай, как на материковую часть страны, так и на остров Хайнань.Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире. С 8 января в рамках смягчения антиковидных мер Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
https://ria.ru/20230131/kitay-1848589017.html
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китай, россия, екатеринбург, туризм, новости - туризм
Туризм, Китай, Россия, Екатеринбург, Туризм, Новости - Туризм
13:28 31.01.2023 (обновлено: 14:58 31.01.2023)
 
В генконсульстве КНР рассказали о возобновлении массового туризма с Россией

И.о. генконсула Китая Тун Ван: массовый туризм с Россией могут возобновить в 2023 году

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Массовый туризм между Россией и Китаем, приостановленный во время пандемии, может быть возобновлен уже в 2023 году, сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге Тун Ван.
"Мы стараемся найти такую возможность, найти партнеров по туризму в Китае. Мы хотели бы наладить сотрудничество между туристическими агентствами России и Китая в этом году", - сказал Ван.
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Он подчеркнул, что возобновление массового туризма между РФ и КНР - перспектива 2023 года, добавив, что для этого необходимы совместные усилия двух стран.
Также Ван добавил, что в текущем году возможно возобновление прямого авиасообщения из России в Китай, как на материковую часть страны, так и на остров Хайнань.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире. С 8 января в рамках смягчения антиковидных мер Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
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