https://ria.ru/20230131/reysy-1848653008.html

В генконсульстве КНР рассказали о возобновлении массового туризма с Россией

В генконсульстве КНР рассказали о возобновлении массового туризма с Россией - РИА Новости, 31.01.2023

В генконсульстве КНР рассказали о возобновлении массового туризма с Россией

Массовый туризм между Россией и Китаем, приостановленный во время пандемии, может быть возобновлен уже в 2023 году, сообщил журналистам исполняющий обязанности... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:28

2023-01-31T13:28

2023-01-31T14:58

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новости - туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Массовый туризм между Россией и Китаем, приостановленный во время пандемии, может быть возобновлен уже в 2023 году, сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге Тун Ван."Мы стараемся найти такую возможность, найти партнеров по туризму в Китае. Мы хотели бы наладить сотрудничество между туристическими агентствами России и Китая в этом году", - сказал Ван.Он подчеркнул, что возобновление массового туризма между РФ и КНР - перспектива 2023 года, добавив, что для этого необходимы совместные усилия двух стран.Также Ван добавил, что в текущем году возможно возобновление прямого авиасообщения из России в Китай, как на материковую часть страны, так и на остров Хайнань.Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире. С 8 января в рамках смягчения антиковидных мер Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

https://ria.ru/20230131/kitay-1848589017.html

https://ria.ru/20230112/kitay-1844412353.html

китай

россия

екатеринбург

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китай, россия, екатеринбург, туризм, новости - туризм