В Москве прошла звездная премьера сериала "Раневская"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Театре имени Моссовета прошла звездная премьера сериала об актрисе Фаине Раневской. Образ легенды театра и кино воплотила Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь другой знаменитой артистки Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян. "Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию", — вспоминает Цигаль-Полищук, которую цитирует пресс-служба проекта. По словам Мариэтты, создатели ленты не пытались снять "впрямую биографическое кино". "Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе", — поясняет Цигаль-Полищук.Побег из родного Таганрога, один отказ за другим в московских театрах, одиночество в преклонном возрасте — об этом рассказывает проект. Кроме Цигаль-Полищук, в проекте задействованы Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский и другие. Премьеру посетили звезды российского театра и кино, известные музыканты и спортсмены. Среди них Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Ирина Безрукова, Надежда Ручка, Зара, Иван Кокорин, Анна Котова-Дерябина, Павел Баршак, Женя Малахова, Ольга Анохина, Алика Смехова, Елена Валюшкина. Также сериал в числе первых посмотрели Настасья Самбурская, Анна Легчилова, фигурист Александр Энберт, Аристарх Венес, руководитель Молодежной балетной программы Большого театра Сергей Филин, Марк Тишман, Владислав Ветров, Анастасия Меськова, Михаил Вайнберг.Зрители смогут оценить сериал уже совсем скоро. 8 февраля он выйдет в онлайн-кинотеатре KION.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Театре имени Моссовета прошла звездная премьера сериала об актрисе Фаине Раневской. Образ легенды театра и кино воплотила Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь другой знаменитой артистки Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян.
"Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию", — вспоминает Цигаль-Полищук, которую цитирует пресс-служба проекта.
"Сериал Дмитрия Петруня сделан с уважением к тем временам, которые застала Раневская: от дореволюционных лет до позднесоветского периода. Декорации, московские театральные локации, костюмы – каждая деталь погружает зрителя во времена, в которые довелось жить и творить Фаине Георгиевне", — отмечают в пресс-службе.
Кроме Цигаль-Полищук, в проекте задействованы Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский и другие.
Премьеру посетили звезды российского театра и кино, известные музыканты и спортсмены. Среди них Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Ирина Безрукова, Надежда Ручка, Зара, Иван Кокорин, Анна Котова-Дерябина, Павел Баршак, Женя Малахова, Ольга Анохина, Алика Смехова, Елена Валюшкина.
Также сериал в числе первых посмотрели Настасья Самбурская, Анна Легчилова, фигурист Александр Энберт, Аристарх Венес, руководитель Молодежной балетной программы Большого театра Сергей Филин, Марк Тишман, Владислав Ветров, Анастасия Меськова, Михаил Вайнберг.
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