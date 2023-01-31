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В Москве прошла звездная премьера сериала "Раневская" - РИА Новости, 31.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230131/ranevskaya-1848623314.html
В Москве прошла звездная премьера сериала "Раневская"
В Москве прошла звездная премьера сериала "Раневская" - РИА Новости, 31.01.2023
В Москве прошла звездная премьера сериала "Раневская"
В Театре имени Моссовета прошла звездная премьера сериала об актрисе Фаине Раневской. Образ легенды театра и кино воплотила Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь другой РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:34
2023-01-31T12:34
культура
новости культуры
кино и сериалы
фаина раневская
что посмотреть
дмитрий дюжев
екатерина климова
театр имени моссовета
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Театре имени Моссовета прошла звездная премьера сериала об актрисе Фаине Раневской. Образ легенды театра и кино воплотила Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь другой знаменитой артистки Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян. "Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию", — вспоминает Цигаль-Полищук, которую цитирует пресс-служба проекта. По словам Мариэтты, создатели ленты не пытались снять "впрямую биографическое кино". "Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе", — поясняет Цигаль-Полищук.Побег из родного Таганрога, один отказ за другим в московских театрах, одиночество в преклонном возрасте — об этом рассказывает проект. Кроме Цигаль-Полищук, в проекте задействованы Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский и другие. Премьеру посетили звезды российского театра и кино, известные музыканты и спортсмены. Среди них Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Ирина Безрукова, Надежда Ручка, Зара, Иван Кокорин, Анна Котова-Дерябина, Павел Баршак, Женя Малахова, Ольга Анохина, Алика Смехова, Елена Валюшкина. Также сериал в числе первых посмотрели Настасья Самбурская, Анна Легчилова, фигурист Александр Энберт, Аристарх Венес, руководитель Молодежной балетной программы Большого театра Сергей Филин, Марк Тишман, Владислав Ветров, Анастасия Меськова, Михаил Вайнберг.Зрители смогут оценить сериал уже совсем скоро. 8 февраля он выйдет в онлайн-кинотеатре KION.
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новости культуры, кино и сериалы, фаина раневская, что посмотреть , дмитрий дюжев, екатерина климова, театр имени моссовета, ирина безрукова
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Фаина Раневская, что посмотреть , Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Театр имени Моссовета, Ирина Безрукова
12:34 31.01.2023
 
В Москве прошла звездная премьера сериала "Раневская"

В Москве прошла звездная премьера сериала "Раневская" с дочерью Полищук в главной роли

© Фото предоставлено пресс-службой KIONКадр из сериала "Раневская"
Кадр из сериала Раневская
© Фото предоставлено пресс-службой KION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Театре имени Моссовета прошла звездная премьера сериала об актрисе Фаине Раневской. Образ легенды театра и кино воплотила Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь другой знаменитой артистки Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян.
"Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию", — вспоминает Цигаль-Полищук, которую цитирует пресс-служба проекта.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАктриса Мариэтта Цигаль-Полищук на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета
Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета
По словам Мариэтты, создатели ленты не пытались снять "впрямую биографическое кино".
"Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе", — поясняет Цигаль-Полищук.
Побег из родного Таганрога, один отказ за другим в московских театрах, одиночество в преклонном возрасте — об этом рассказывает проект.
© Предоставлено пресс-службой KIONКадр из сериала "Раневская"
Кадр из сериала Раневская
1 из 3
Кадр из сериала "Раневская"
© Предоставлено пресс-службой KION
© Предоставлено пресс-службой KIONКадр из сериала "Раневская"
Кадр из сериала Раневская
2 из 3
Кадр из сериала "Раневская"
© Предоставлено пресс-службой KION
© Предоставлено пресс-службой KIONКадр из сериала "Раневская"
Кадр из сериала Раневская
3 из 3
Кадр из сериала "Раневская"
© Предоставлено пресс-службой KION
1 из 3
Кадр из сериала "Раневская"
© Предоставлено пресс-службой KION
2 из 3
Кадр из сериала "Раневская"
© Предоставлено пресс-службой KION
3 из 3
Кадр из сериала "Раневская"
© Предоставлено пресс-службой KION

"Сериал Дмитрия Петруня сделан с уважением к тем временам, которые застала Раневская: от дореволюционных лет до позднесоветского периода. Декорации, московские театральные локации, костюмы – каждая деталь погружает зрителя во времена, в которые довелось жить и творить Фаине Георгиевне", — отмечают в пресс-службе.

Кроме Цигаль-Полищук, в проекте задействованы Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский и другие.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Дмитрий Дюжев на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

Актер Дмитрий Дюжев на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета
1 из 6

Дмитрий Дюжев на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Екатерина Климова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

Актриса Екатерина Климова на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета
2 из 6

Екатерина Климова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Ирина Безрукова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

Актриса Ирина Безрукова на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета
3 из 6

Ирина Безрукова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Иван Кокорин на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

Актер Иван Кокорин на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета
4 из 6

Иван Кокорин на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Алика Смехова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

Актриса Алика Смехова на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета
5 из 6

Алика Смехова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАктриса Елена Валюшкина на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.
Актриса Елена Валюшкина на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета
6 из 6
Актриса Елена Валюшкина на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 6

Дмитрий Дюжев на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 6

Екатерина Климова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 6

Ирина Безрукова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 6

Иван Кокорин на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 6

Алика Смехова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 6
Актриса Елена Валюшкина на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьеру посетили звезды российского театра и кино, известные музыканты и спортсмены. Среди них Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Ирина Безрукова, Надежда Ручка, Зара, Иван Кокорин, Анна Котова-Дерябина, Павел Баршак, Женя Малахова, Ольга Анохина, Алика Смехова, Елена Валюшкина.
Также сериал в числе первых посмотрели Настасья Самбурская, Анна Легчилова, фигурист Александр Энберт, Аристарх Венес, руководитель Молодежной балетной программы Большого театра Сергей Филин, Марк Тишман, Владислав Ветров, Анастасия Меськова, Михаил Вайнберг.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Настасья Самбурская на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

Актриса Настасья Самбурская на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета
1 из 5

Настасья Самбурская на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Александр Энберт на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

Фигурист Александр Энберт на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета
2 из 5

Александр Энберт на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Руководитель Молодежной балетной программы Большого театра (ГАБТ) Сергей Филин на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

Руководитель Молодежной балетной программы Большого театра Сергей Филин с супругой Инной Петровой на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета
3 из 5

Руководитель Молодежной балетной программы Большого театра (ГАБТ) Сергей Филин на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Марк Тишман на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

Певец Марк Тишман на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета
4 из 5

Марк Тишман на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Владислав Ветров на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

Актер Владислав Ветров на премьере сериала Раневская в Театре имени Моссовета
5 из 5

Владислав Ветров на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 5

Настасья Самбурская на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 5

Александр Энберт на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 5

Руководитель Молодежной балетной программы Большого театра (ГАБТ) Сергей Филин на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Марк Тишман на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Владислав Ветров на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Зрители смогут оценить сериал уже совсем скоро. 8 февраля он выйдет в онлайн-кинотеатре KION.
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КультураНовости культурыКино и сериалыФаина Раневскаячто посмотретьДмитрий ДюжевЕкатерина КлимоваТеатр имени МоссоветаИрина Безрукова
 
 
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