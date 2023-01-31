https://ria.ru/20230131/ranevskaya-1848623314.html

В Москве прошла звездная премьера сериала "Раневская"

В Москве прошла звездная премьера сериала "Раневская" - РИА Новости, 31.01.2023

В Москве прошла звездная премьера сериала "Раневская"

В Театре имени Моссовета прошла звездная премьера сериала об актрисе Фаине Раневской. Образ легенды театра и кино воплотила Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь другой РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:34

2023-01-31T12:34

2023-01-31T12:34

культура

новости культуры

кино и сериалы

фаина раневская

что посмотреть

дмитрий дюжев

екатерина климова

театр имени моссовета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846179649_0:84:3000:1772_1920x0_80_0_0_4d38c256388f4fdcf70564e835d0609c.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Театре имени Моссовета прошла звездная премьера сериала об актрисе Фаине Раневской. Образ легенды театра и кино воплотила Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь другой знаменитой артистки Любови Полищук и правнучка писательницы Мариэтты Шагинян. "Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию", — вспоминает Цигаль-Полищук, которую цитирует пресс-служба проекта. По словам Мариэтты, создатели ленты не пытались снять "впрямую биографическое кино". "Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе", — поясняет Цигаль-Полищук.Побег из родного Таганрога, один отказ за другим в московских театрах, одиночество в преклонном возрасте — об этом рассказывает проект. Кроме Цигаль-Полищук, в проекте задействованы Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский и другие. Премьеру посетили звезды российского театра и кино, известные музыканты и спортсмены. Среди них Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Ирина Безрукова, Надежда Ручка, Зара, Иван Кокорин, Анна Котова-Дерябина, Павел Баршак, Женя Малахова, Ольга Анохина, Алика Смехова, Елена Валюшкина. Также сериал в числе первых посмотрели Настасья Самбурская, Анна Легчилова, фигурист Александр Энберт, Аристарх Венес, руководитель Молодежной балетной программы Большого театра Сергей Филин, Марк Тишман, Владислав Ветров, Анастасия Меськова, Михаил Вайнберг.Зрители смогут оценить сериал уже совсем скоро. 8 февраля он выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

https://ria.ru/20230130/kino-1848429412.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, фаина раневская, что посмотреть , дмитрий дюжев, екатерина климова, театр имени моссовета, ирина безрукова