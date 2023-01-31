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Украина не сможет противостоять иранским ракетам, заявили в ВСУ
Украина не сможет противостоять иранским ракетам, заявили в ВСУ - РИА Новости, 31.01.2023
Украина не сможет противостоять иранским ракетам, заявили в ВСУ
У Украины нет средств для противодействия иранским баллистическим ракетам, заявил представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T07:41
2023-01-31T07:41
2023-01-31T13:19
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. У Украины нет средств для противодействия иранским баллистическим ракетам, заявил представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада". "Россия по-прежнему готова получать БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Прим. ред.) и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их", — сказал Игнат. По его словам, чтобы противостоять баллистическим угрозам, Украине нужны системы противовоздушной обороны — например, американская Patriot PAC-3 последнего поколения или французская SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre). Москва и Тегеран не раз опровергали обвинения Запада, который утверждает, что Иран поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все эти заявления так и остаются бездоказательными. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, в спецоперации используется только российская техника с российскими наименованиями.
https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848558700.html
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в мире, украина, россия, иран, ввс украины
В мире, Украина, Россия, Иран, ВВС Украины
07:41 31.01.2023 (обновлено: 13:19 31.01.2023)
Украина не сможет противостоять иранским ракетам, заявили в ВСУ
Юрий Игнат: Украина не сможет противостоять иранским баллистическим ракетам