https://ria.ru/20230131/rakety-1848563806.html

Украина не сможет противостоять иранским ракетам, заявили в ВСУ

Украина не сможет противостоять иранским ракетам, заявили в ВСУ - РИА Новости, 31.01.2023

Украина не сможет противостоять иранским ракетам, заявили в ВСУ

У Украины нет средств для противодействия иранским баллистическим ракетам, заявил представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T07:41

2023-01-31T07:41

2023-01-31T13:19

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. У Украины нет средств для противодействия иранским баллистическим ракетам, заявил представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада". "Россия по-прежнему готова получать БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Прим. ред.) и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их", — сказал Игнат. По его словам, чтобы противостоять баллистическим угрозам, Украине нужны системы противовоздушной обороны — например, американская Patriot PAC-3 последнего поколения или французская SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre). Москва и Тегеран не раз опровергали обвинения Запада, который утверждает, что Иран поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все эти заявления так и остаются бездоказательными. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, в спецоперации используется только российская техника с российскими наименованиями.

https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848558700.html

https://ria.ru/20230131/pushilin-1848563141.html

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в мире, украина, россия, иран, ввс украины