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США признали исследования на Украине в сфере "предотвращения пандемии" - РИА Новости, 31.01.2023
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США признали исследования на Украине в сфере "предотвращения пандемии"
США признали исследования на Украине в сфере "предотвращения пандемии" - РИА Новости, 31.01.2023
США признали исследования на Украине в сфере "предотвращения пандемии"
В США признают, что работали с Киевом над рядом "исследований" в сфере "предотвращения пандемии", деятельность в них затем была прекращена, при этом биооружие в РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T23:46
2023-01-31T23:46
в мире
сша
россия
украина
джон кирби
игорь кириллов
пентагон
войска рхбз
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. В США признают, что работали с Киевом над рядом "исследований" в сфере "предотвращения пандемии", деятельность в них затем была прекращена, при этом биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось, утверждает координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "Не было оружия, лабораторий по разработке биологического оружия. США не вели военно-биологических разработок на Украине", - заявил Кирби журналистам. Он заявил, что США работали с украинцами "над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии". "Все исследовательские учреждения были освобождены, деятельность в них безопасно прекращена", - сказал Кирби. В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, заявил, что российские военные получили новую информацию о ключевых фигурантах военно-биологических проектов США на Украине, которые до сих пор были в тени. Он отметил, что благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Как напомнил Кириллов, Минобороны РФ ранее уже приводило имена участников военно-биологических программ. В их число входили представители Демократической партии США, сотрудники американского военного ведомства и подрядных организаций Пентагона. Также Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов. Кириллов на брифинге подчеркнул, что действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки. Из данных, обнародованных министерством обороны РФ, также следует, что на украинских военных незаконно исследовали препараты от мышечной усталости, созданные на основе нанотехнологий. Ранее ученые сочли эти препараты мутагенными.
https://ria.ru/20221224/infektsii-1841023859.html
https://ria.ru/20230130/biolaboratorii-1848458355.html
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в мире, сша, россия, украина, джон кирби, игорь кириллов, пентагон, войска рхбз, ситуация в днр и лнр
В мире, США, Россия, Украина, Джон Кирби, Игорь Кириллов, Пентагон, Войска РХБЗ, Ситуация в ДНР и ЛНР
23:46 31.01.2023
 
США признали исследования на Украине в сфере "предотвращения пандемии"

Кирби: США занимались на Украине исследованиями в сфере предотвращения пандемии

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. В США признают, что работали с Киевом над рядом "исследований" в сфере "предотвращения пандемии", деятельность в них затем была прекращена, при этом биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось, утверждает координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Не было оружия, лабораторий по разработке биологического оружия. США не вели военно-биологических разработок на Украине", - заявил Кирби журналистам.
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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Минобороны: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями
Он заявил, что США работали с украинцами "над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии". "Все исследовательские учреждения были освобождены, деятельность в них безопасно прекращена", - сказал Кирби.
В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, заявил, что российские военные получили новую информацию о ключевых фигурантах военно-биологических проектов США на Украине, которые до сих пор были в тени. Он отметил, что благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы.
Как напомнил Кириллов, Минобороны РФ ранее уже приводило имена участников военно-биологических программ. В их число входили представители Демократической партии США, сотрудники американского военного ведомства и подрядных организаций Пентагона.
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 16:13
Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности
Также Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов. Кириллов на брифинге подчеркнул, что действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки.
Из данных, обнародованных министерством обороны РФ, также следует, что на украинских военных незаконно исследовали препараты от мышечной усталости, созданные на основе нанотехнологий. Ранее ученые сочли эти препараты мутагенными.
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В миреСШАРоссияУкраинаДжон КирбиИгорь КирилловПентагонВойска РХБЗСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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