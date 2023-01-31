https://ria.ru/20230131/rabota-1848825128.html

США признали исследования на Украине в сфере "предотвращения пандемии"

США признали исследования на Украине в сфере "предотвращения пандемии" - РИА Новости, 31.01.2023

США признали исследования на Украине в сфере "предотвращения пандемии"

В США признают, что работали с Киевом над рядом "исследований" в сфере "предотвращения пандемии", деятельность в них затем была прекращена, при этом биооружие в РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T23:46

2023-01-31T23:46

2023-01-31T23:46

в мире

сша

россия

украина

джон кирби

игорь кириллов

пентагон

войска рхбз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777221386_0:85:2000:1211_1920x0_80_0_0_986717228f4ab52e95b322975c5bb17f.jpg

ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. В США признают, что работали с Киевом над рядом "исследований" в сфере "предотвращения пандемии", деятельность в них затем была прекращена, при этом биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось, утверждает координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "Не было оружия, лабораторий по разработке биологического оружия. США не вели военно-биологических разработок на Украине", - заявил Кирби журналистам. Он заявил, что США работали с украинцами "над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии". "Все исследовательские учреждения были освобождены, деятельность в них безопасно прекращена", - сказал Кирби. В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, заявил, что российские военные получили новую информацию о ключевых фигурантах военно-биологических проектов США на Украине, которые до сих пор были в тени. Он отметил, что благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Как напомнил Кириллов, Минобороны РФ ранее уже приводило имена участников военно-биологических программ. В их число входили представители Демократической партии США, сотрудники американского военного ведомства и подрядных организаций Пентагона. Также Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов. Кириллов на брифинге подчеркнул, что действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки. Из данных, обнародованных министерством обороны РФ, также следует, что на украинских военных незаконно исследовали препараты от мышечной усталости, созданные на основе нанотехнологий. Ранее ученые сочли эти препараты мутагенными.

https://ria.ru/20221224/infektsii-1841023859.html

https://ria.ru/20230130/biolaboratorii-1848458355.html

https://ria.ru/20230130/shtamm-1848448795.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, джон кирби, игорь кириллов, пентагон, войска рхбз, ситуация в днр и лнр