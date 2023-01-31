https://ria.ru/20230131/putin-1848643420.html
Путин проведет встречу с генпрокурором
Путин проведет встречу с генпрокурором - РИА Новости, 31.01.2023
Путин проведет встречу с генпрокурором
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с генпрокурором РФ Игорем Красновым, в значительной степени их разговор будет посвящен вопросам,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:54
2023-01-31T12:54
2023-01-31T12:54
специальная военная операция на украине
политика
россия
владимир путин
игорь краснов
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с генпрокурором РФ Игорем Красновым, в значительной степени их разговор будет посвящен вопросам, касающимся специальной военной операции против Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В течение дня - разные встречи. Будет также на встрече генеральный прокурор Игорь Краснов. В целом о работе ведомства пойдет разговор. Если вы помните, президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными со специальной военной операцией. Поэтому, конечно же, можно предположить, что в значительной степени речь пойдет и об этом", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что у Путина в течение дня будут и другие встречи, они носят непубличный характер. Также ожидается международный телефонный разговор.
https://ria.ru/20230131/tramp-1848588368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, игорь краснов, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ
Путин проведет встречу с генпрокурором
Президент Путин на встрече с генпрокурором Красновым обсудит вопросы спецоперации