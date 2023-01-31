https://ria.ru/20230131/putin-1848643420.html

Путин проведет встречу с генпрокурором

Путин проведет встречу с генпрокурором - РИА Новости, 31.01.2023

Путин проведет встречу с генпрокурором

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с генпрокурором РФ Игорем Красновым, в значительной степени их разговор будет посвящен вопросам,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:54

2023-01-31T12:54

2023-01-31T12:54

специальная военная операция на украине

политика

россия

владимир путин

игорь краснов

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с генпрокурором РФ Игорем Красновым, в значительной степени их разговор будет посвящен вопросам, касающимся специальной военной операции против Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В течение дня - разные встречи. Будет также на встрече генеральный прокурор Игорь Краснов. В целом о работе ведомства пойдет разговор. Если вы помните, президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными со специальной военной операцией. Поэтому, конечно же, можно предположить, что в значительной степени речь пойдет и об этом", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что у Путина в течение дня будут и другие встречи, они носят непубличный характер. Также ожидается международный телефонный разговор.

https://ria.ru/20230131/tramp-1848588368.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, владимир путин, игорь краснов, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф