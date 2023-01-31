https://ria.ru/20230131/putin-1848613765.html

Порошенко признал, что его поразила популярность Путина среди коллег

Порошенко признал, что его поразила популярность Путина среди коллег - РИА Новости, 31.01.2023

Порошенко признал, что его поразила популярность Путина среди коллег

Владимир Путин пользовался большой популярностью среди коллег во время посещения Нормандии в 2014 году, где отмечалось 70-летие высадки союзников, заявил... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:40

2023-01-31T11:40

2023-01-31T12:29

россия

украина

владимир путин

петр порошенко

франсуа олланд

нормандия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин пользовался большой популярностью среди коллег во время посещения Нормандии в 2014 году, где отмечалось 70-летие высадки союзников, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме BBC "Путин против Запада"."Я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США Бараку Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину", — сказал политик.При этом Франсуа Олланд, занимавший тогда пост президента Франции, отметил в документальном фильме, что хотел использовать торжественные мероприятия для налаживания отношений с российским лидером."Путин в качестве жеста доброй воли принес бутылку водки в термосумке. Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку. Это показало его желание заново представить себя", — пояснил он.Как писала ранее газета The Washington Post, идеи Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран. Речь идет о выступлении президента России в Кремле 30 сентября. Тогда он говорил о том, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, а мир вступил в период фундаментальных революционных трансформаций.В июне 2014 года в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Это положило начало так называемому "нормандскому формату" переговоров по Украине.

https://ria.ru/20230131/poroshenko-1848569126.html

https://ria.ru/20230131/tramp-1848588368.html

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россия, украина, владимир путин, петр порошенко, франсуа олланд, нормандия, в мире