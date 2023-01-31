https://ria.ru/20230131/puskepalis-1848644946.html

В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса

В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 31.01.2023

В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса

В Магнитогорске назвали улицу в честь Сергея Пускепалиса, сообщается на сайте горсобрания депутатов. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:05

2023-01-31T13:05

2023-01-31T13:05

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Магнитогорске назвали улицу в честь Сергея Пускепалиса, сообщается на сайте горсобрания депутатов. Артист был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина с 2003 по 2007 год. Он преподавал в местной консерватории — вел актерский курс. "Сам актер признавал, что как режиссер он состоялся именно в театре Магнитогорска. После переезда в Ярославль Сергей Пускепалис неоднократно посещал город. Последний раз он был в Магнитогорске в 2021 году", — говорится в публикации.Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области в сентябре 2022 года.

https://ria.ru/20221201/puskepalis-1835475150.html

магнитогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, сергей пускепалис, магнитогорск