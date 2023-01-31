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В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 31.01.2023
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Культура
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В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса
В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 31.01.2023
В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса
В Магнитогорске назвали улицу в честь Сергея Пускепалиса, сообщается на сайте горсобрания депутатов. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:05
2023-01-31T13:05
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Магнитогорске назвали улицу в честь Сергея Пускепалиса, сообщается на сайте горсобрания депутатов. Артист был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина с 2003 по 2007 год. Он преподавал в местной консерватории — вел актерский курс. "Сам актер признавал, что как режиссер он состоялся именно в театре Магнитогорска. После переезда в Ярославль Сергей Пускепалис неоднократно посещал город. Последний раз он был в Магнитогорске в 2021 году", — говорится в публикации.Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области в сентябре 2022 года.
https://ria.ru/20221201/puskepalis-1835475150.html
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новости культуры, знаменитости, звезды, сергей пускепалис, магнитогорск
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Сергей Пускепалис, Магнитогорск
13:05 31.01.2023
 
В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса

В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего в сентябре в ДТП Сергея Пускепалиса

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАктер и режиссер Сергей Пускепалис
Актер и режиссер Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Магнитогорске назвали улицу в честь Сергея Пускепалиса, сообщается на сайте горсобрания депутатов.
Артист был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина с 2003 по 2007 год. Он преподавал в местной консерватории — вел актерский курс.
"Сам актер признавал, что как режиссер он состоялся именно в театре Магнитогорска. После переезда в Ярославль Сергей Пускепалис неоднократно посещал город. Последний раз он был в Магнитогорске в 2021 году", — говорится в публикации.
Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области в сентябре 2022 года.
Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис на премьере российского военно-драматического фильма режиссёра Сергея Мокрицкого Первый Оскар в кинотеатре Художественный - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 10:52Культура
В Ярославле открыли Дом актера имени Сергея Пускепалиса
 
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