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В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса
В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 31.01.2023
В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса
В Магнитогорске назвали улицу в честь Сергея Пускепалиса, сообщается на сайте горсобрания депутатов. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:05
2023-01-31T13:05
2023-01-31T13:05
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Магнитогорске назвали улицу в честь Сергея Пускепалиса, сообщается на сайте горсобрания депутатов. Артист был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина с 2003 по 2007 год. Он преподавал в местной консерватории — вел актерский курс. "Сам актер признавал, что как режиссер он состоялся именно в театре Магнитогорска. После переезда в Ярославль Сергей Пускепалис неоднократно посещал город. Последний раз он был в Магнитогорске в 2021 году", — говорится в публикации.Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области в сентябре 2022 года.
https://ria.ru/20221201/puskepalis-1835475150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, сергей пускепалис, магнитогорск
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Сергей Пускепалис, Магнитогорск
В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего Сергея Пускепалиса
В Магнитогорске назвали улицу в честь погибшего в сентябре в ДТП Сергея Пускепалиса