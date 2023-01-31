https://ria.ru/20230131/pushilin-1848563141.html
НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией, заявил Пушилин
НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией, заявил Пушилин
Блок НАТО уже вступил в прямую конфронтацию с Россией, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T07:36
2023-01-31T07:36
2023-01-31T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
нато
денис пушилин
роб бауэр
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Блок НАТО уже вступил в прямую конфронтацию с Россией, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Так врио главы ДНР прокомментировал заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в интервью португальскому телеканалу RTP о том, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники отправляют Киеву оружие и боеприпасы на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, нато, денис пушилин, роб бауэр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, Денис Пушилин, Роб Бауэр
07:36 31.01.2023 (обновлено: 08:54 31.01.2023)
НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин заявил о вступлении НАТО в прямую конфронтацию с Россией