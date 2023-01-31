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У России есть что противопоставить западным танкам, заявил Пушилин

У России есть что противопоставить западным танкам, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023

У России есть что противопоставить западным танкам, заявил Пушилин

Любые возможные поставки западных танков на Украину ничего не решат - они станут очередной мишенью, у России есть чем противодействовать противнику, заявил РИА... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T06:23

2023-01-31T06:23

2023-01-31T06:23

безопасность

россия

донецкая народная республика

технологии

украина

денис пушилин

нато

m1 abrams

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Любые возможные поставки западных танков на Украину ничего не решат - они станут очередной мишенью, у России есть чем противодействовать противнику, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".

россия

донецкая народная республика

украина

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безопасность, россия, донецкая народная республика, технологии, украина, денис пушилин, нато, m1 abrams