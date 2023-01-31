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У России есть что противопоставить западным танкам, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
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У России есть что противопоставить западным танкам, заявил Пушилин
У России есть что противопоставить западным танкам, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
У России есть что противопоставить западным танкам, заявил Пушилин
Любые возможные поставки западных танков на Украину ничего не решат - они станут очередной мишенью, у России есть чем противодействовать противнику, заявил РИА... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T06:23
2023-01-31T06:23
безопасность
россия
донецкая народная республика
технологии
украина
денис пушилин
нато
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Любые возможные поставки западных танков на Украину ничего не решат - они станут очередной мишенью, у России есть чем противодействовать противнику, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
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безопасность, россия, донецкая народная республика, технологии, украина, денис пушилин, нато, m1 abrams
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Технологии, Украина, Денис Пушилин, НАТО, M1 Abrams
06:23 31.01.2023
 
У России есть что противопоставить западным танкам, заявил Пушилин

Пушилин: поставки танков Киеву ничего не решат, у России есть что противопоставить

© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Любые возможные поставки западных танков на Украину ничего не решат - они станут очередной мишенью, у России есть чем противодействовать противнику, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит. Да и в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия", - заявил Пушилин в ответ на вопрос, могут ли объявленные Западом планы по поставкам танков сдвинуть сроки освобождения ДНР.
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
БезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаТехнологииУкраинаДенис ПушилинНАТОM1 Abrams
 
 
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