https://ria.ru/20230131/pushilin-1848558543.html

ВСУ закрепляются на территории промышленных объектов, заявил Пушилин

ВСУ закрепляются на территории промышленных объектов, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023

ВСУ закрепляются на территории промышленных объектов, заявил Пушилин

Российские подразделения продвигаются вперед, несмотря на то, что украинские формирования закрепляются на территории промышленных объектов по всей линии боевого РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T05:08

2023-01-31T05:08

2023-01-31T05:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются вперед, несмотря на то, что украинские формирования закрепляются на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения и не считаются с огромными потерями, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Ранее врио главы ДНР рассказал, что украинские войска закрепились в Угледаре, где находится большое количество промышленных объектов и высотных сооружений, и пока не получали приказа на отступление.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230131/tyulpan-1848558190.html

россия

донецкая народная республика

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безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин