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ВСУ закрепляются на территории промышленных объектов, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/pushilin-1848558543.html
ВСУ закрепляются на территории промышленных объектов, заявил Пушилин
ВСУ закрепляются на территории промышленных объектов, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
ВСУ закрепляются на территории промышленных объектов, заявил Пушилин
Российские подразделения продвигаются вперед, несмотря на то, что украинские формирования закрепляются на территории промышленных объектов по всей линии боевого РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T05:08
2023-01-31T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются вперед, несмотря на то, что украинские формирования закрепляются на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения и не считаются с огромными потерями, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Ранее врио главы ДНР рассказал, что украинские войска закрепились в Угледаре, где находится большое количество промышленных объектов и высотных сооружений, и пока не получали приказа на отступление.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
05:08 31.01.2023 (обновлено: 05:11 31.01.2023)
 
ВСУ закрепляются на территории промышленных объектов, заявил Пушилин

Пушилин: украинские формирования закрепляются на территории промышленных объектов

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются вперед, несмотря на то, что украинские формирования закрепляются на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения и не считаются с огромными потерями, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Да, противник по-прежнему упирается и закрепляется на территории промышленных объектов, которых очень много по всей линии боевого соприкосновения. Ситуация усугубляется тем, что даже огромные потери среди украинских вооруженных формирований и вконец проигрышные позиции не являются основанием для того, чтобы украинское командование дало приказ на отступление. Но продвижение российских подразделений продолжается", — сказал Пушилин.

Ранее врио главы ДНР рассказал, что украинские войска закрепились в Угледаре, где находится большое количество промышленных объектов и высотных сооружений, и пока не получали приказа на отступление.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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