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Пушилин ответил на вопрос о сроках освобождения ДНР - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/pushilin-1848556154.html
Пушилин ответил на вопрос о сроках освобождения ДНР
Пушилин ответил на вопрос о сроках освобождения ДНР - РИА Новости, 31.01.2023
Пушилин ответил на вопрос о сроках освобождения ДНР
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что не будет прогнозировать сроки освобождения ДНР, но спецоперация однозначно... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T03:22
2023-01-31T03:22
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
апты алаудинов
россия
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что не будет прогнозировать сроки освобождения ДНР, но спецоперация однозначно завершится победой. Ранее командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что ДНР может быть полностью освобождена уже в ближайшие месяц-полтора, российские вооруженные силы наступают по всем направлениям. "Прогнозировать по срокам не буду. Могу сказать лишь только то, что специальная военная операция завершится однозначно нашей победой, по-другому быть не может", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о сроках освобождения ДНР.
https://ria.ru/20230131/veteran-1848555805.html
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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, апты алаудинов, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Апты Алаудинов, Россия
03:22 31.01.2023
 
Пушилин ответил на вопрос о сроках освобождения ДНР

Пушилин заявил, что не будет прогнозировать сроки освобождения ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что не будет прогнозировать сроки освобождения ДНР, но спецоперация однозначно завершится победой.
Ранее командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что ДНР может быть полностью освобождена уже в ближайшие месяц-полтора, российские вооруженные силы наступают по всем направлениям.
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"Прогнозировать по срокам не буду. Могу сказать лишь только то, что специальная военная операция завершится однозначно нашей победой, по-другому быть не может", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о сроках освобождения ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАпты АлаудиновРоссия
 
 
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