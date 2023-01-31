https://ria.ru/20230131/pushilin-1848556154.html

Пушилин ответил на вопрос о сроках освобождения ДНР

Пушилин ответил на вопрос о сроках освобождения ДНР - РИА Новости, 31.01.2023

Пушилин ответил на вопрос о сроках освобождения ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что не будет прогнозировать сроки освобождения ДНР, но спецоперация однозначно... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T03:22

2023-01-31T03:22

2023-01-31T03:22

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

апты алаудинов

россия

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что не будет прогнозировать сроки освобождения ДНР, но спецоперация однозначно завершится победой. Ранее командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что ДНР может быть полностью освобождена уже в ближайшие месяц-полтора, российские вооруженные силы наступают по всем направлениям. "Прогнозировать по срокам не буду. Могу сказать лишь только то, что специальная военная операция завершится однозначно нашей победой, по-другому быть не может", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о сроках освобождения ДНР.

https://ria.ru/20230131/veteran-1848555805.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, апты алаудинов, россия