https://ria.ru/20230131/proverka-1848713190.html

Полиция начала проверку после драки подростков у школы в кубанском поселке

Полиция начала проверку после драки подростков у школы в кубанском поселке - РИА Новости, 31.01.2023

Полиция начала проверку после драки подростков у школы в кубанском поселке

Полиция начала проверку по факту драки между двумя школьниками в поселке Краснодара, у одного из подростков сломан нос, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:56

2023-01-31T15:56

2023-01-31T15:56

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту драки между двумя школьниками в поселке Краснодара, у одного из подростков сломан нос, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД России. Во вторник в сети появилось видео, на котором показано, как завязалась драка между школьниками, а стоящие рядом дети снимают происходящее на телефон. Дерущиеся подростки повалили друг друга на землю, только тогда их начали разнимать. У одного школьника окровавлено лицо. "На основании поступившего в полицию заявления матери несовершеннолетнего в настоящее время проводится проверка по факту драки и причинения телесных повреждения подростку", - сообщили в полицейском главке. Как уточнили РИА Новости в полиции, драка произошла вблизи здания школы №38 в краснодарском поселке Лазурный, пострадавший получил перелом носа. В рамках проверки будут устанавливаться причины возникшего между детьми конфликта.

https://ria.ru/20230130/politsiya-1848497154.html

краснодар

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, краснодар, россия