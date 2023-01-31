https://ria.ru/20230131/proverka-1848713190.html
Полиция начала проверку после драки подростков у школы в кубанском поселке
Полиция начала проверку после драки подростков у школы в кубанском поселке - РИА Новости, 31.01.2023
Полиция начала проверку после драки подростков у школы в кубанском поселке
Полиция начала проверку по факту драки между двумя школьниками в поселке Краснодара, у одного из подростков сломан нос, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:56
2023-01-31T15:56
2023-01-31T15:56
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту драки между двумя школьниками в поселке Краснодара, у одного из подростков сломан нос, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД России. Во вторник в сети появилось видео, на котором показано, как завязалась драка между школьниками, а стоящие рядом дети снимают происходящее на телефон. Дерущиеся подростки повалили друг друга на землю, только тогда их начали разнимать. У одного школьника окровавлено лицо. "На основании поступившего в полицию заявления матери несовершеннолетнего в настоящее время проводится проверка по факту драки и причинения телесных повреждения подростку", - сообщили в полицейском главке. Как уточнили РИА Новости в полиции, драка произошла вблизи здания школы №38 в краснодарском поселке Лазурный, пострадавший получил перелом носа. В рамках проверки будут устанавливаться причины возникшего между детьми конфликта.
https://ria.ru/20230130/politsiya-1848497154.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
Полиция начала проверку после драки подростков у школы в кубанском поселке
МВД: полиция начала проверку после драки между двумя школьниками в краснодарском поселке
КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту драки между двумя школьниками в поселке Краснодара, у одного из подростков сломан нос, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД России.
Во вторник в сети появилось видео, на котором показано, как завязалась драка между школьниками, а стоящие рядом дети снимают происходящее на телефон. Дерущиеся подростки повалили друг друга на землю, только тогда их начали разнимать. У одного школьника окровавлено лицо.
"На основании поступившего в полицию заявления матери несовершеннолетнего в настоящее время проводится проверка по факту драки и причинения телесных повреждения подростку", - сообщили в полицейском главке.
Как уточнили РИА Новости в полиции, драка произошла вблизи здания школы №38 в краснодарском поселке Лазурный, пострадавший получил перелом носа.
В рамках проверки будут устанавливаться причины возникшего между детьми конфликта.