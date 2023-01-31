https://ria.ru/20230131/protesty-1848806783.html

В Париже полиция задержала 23 человека на акции протеста

В Париже полиция задержала 23 человека на акции протеста - РИА Новости, 31.01.2023

В Париже полиция задержала 23 человека на акции протеста

Полиция в Париже задержала 23 человек в ходе акции протеста против пенсионной реформы, передает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:21

2023-01-31T21:21

2023-01-31T21:21

в мире

париж

франция

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848740528_0:162:2813:1744_1920x0_80_0_0_63843fe75ed14bee0f0ba21e78c686dd.jpg

ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Полиция в Париже задержала 23 человек в ходе акции протеста против пенсионной реформы, передает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей. Сообщается, что в Париже к 18.15 часов (20.15 мск) были задержаны 23 демонстранта. Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране было организовано более 200 акций протестов. В Париже протестная акция стартовала после 14.30 (16.30 мск) с площади Италии. По оценке корреспондента РИА Новости, в демонстрации приняли участие десятки тысяч человек, среди которых – представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты", радикалы из движения black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, акция проходила мирно, однако когда агрессивно настроенные демонстранты начали провоцировать полицию и забрасывать ее камнями и бутылками, правоохранители несколько раз применили слезоточивый газ. Позднее в ходе акции неоднократно происходили стычки участников манифестации с сотрудниками полиции. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

https://ria.ru/20230129/frantsiya-1848236254.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, париж, франция, элизабет борн