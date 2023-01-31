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В Нюрнберге прошли протесты против поставок оружия Украине - РИА Новости, 31.01.2023
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В Нюрнберге прошли протесты против поставок оружия Украине
В Нюрнберге прошли протесты против поставок оружия Украине - РИА Новости, 31.01.2023
В Нюрнберге прошли протесты против поставок оружия Украине
Сотни людей вышли накануне вечером на улицы немецкого Нюрнберга, чтобы выразить протест против поставок оружия Украине, очевидцы вели прямую трансляцию. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:46
2023-01-31T20:45
в мире
нюрнберг
германия
украина
нато
оружие
протесты
сергей лавров
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БЕРЛИН, 31 янв — РИА Новости. Сотни людей вышли накануне вечером на улицы немецкого Нюрнберга, чтобы выразить протест против поставок оружия Украине, очевидцы вели прямую трансляцию.Несмотря дождь и прохладную погоду, протестующие прошли по городу с плакатами и транспарантами. Одна из групп несла огромный красный баннер с фразой "Мы и есть красная линия!"В руках других активистов были плакаты с призывами "Мирные переговоры вместо поставок оружия!" Некоторые из участников протеста несли баннеры со словами "Если гражданин становится неудобным — он вдруг сразу "правоэкстремист". Как сообщала полиция Нюрнберга, организаторы акции планировали провести митинг и протестное шествие в центре Нюрнберга с 18:45 до 21:00 в минувший понедельник.На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.Россия весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221122/germaniya-1833465731.html
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96
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Сотни немцев вышли на митинг против поставок оружия на Украину в Нюрнберге
Сотни немцев вышли на митинг против поставок оружия на Украину в Нюрнберге
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РИА Новости
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в мире, нюрнберг, германия, украина, нато, оружие, протесты, сергей лавров
В мире, Нюрнберг, Германия, Украина, НАТО, Оружие, Протесты, Сергей Лавров
19:46 31.01.2023 (обновлено: 20:45 31.01.2023)
 
В Нюрнберге прошли протесты против поставок оружия Украине

Сотни людей вышли на улицы Нюрнберга в Германии, протестуя против поставок оружия Украине

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 янв — РИА Новости. Сотни людей вышли накануне вечером на улицы немецкого Нюрнберга, чтобы выразить протест против поставок оружия Украине, очевидцы вели прямую трансляцию.
Несмотря дождь и прохладную погоду, протестующие прошли по городу с плакатами и транспарантами. Одна из групп несла огромный красный баннер с фразой "Мы и есть красная линия!"
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В руках других активистов были плакаты с призывами "Мирные переговоры вместо поставок оружия!" Некоторые из участников протеста несли баннеры со словами "Если гражданин становится неудобным — он вдруг сразу "правоэкстремист".
Как сообщала полиция Нюрнберга, организаторы акции планировали провести митинг и протестное шествие в центре Нюрнберга с 18:45 до 21:00 в минувший понедельник.
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Россия весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с западным оружием станут законной целью для российской армии.
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В миреНюрнбергГерманияУкраинаНАТООружиеПротестыСергей Лавров
 
 
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