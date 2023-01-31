https://ria.ru/20230131/protesty-1848758699.html

Бельгийцы вышли на улицы Брюсселя с требованием улучшения условий работы

Бельгийцы вышли на улицы Брюсселя с требованием улучшения условий работы - РИА Новости, 31.01.2023

Бельгийцы вышли на улицы Брюсселя с требованием улучшения условий работы

Тысячи сотрудников больниц, домов престарелых, социальных служб Бельгии вышли на улицы Брюсселя, чтобы потребовать улучшения условий работы, передает... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:03

2023-01-31T18:03

2023-01-31T18:36

протесты

брюссель

в мире

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Тысячи сотрудников больниц, домов престарелых, социальных служб Бельгии вышли на улицы Брюсселя, чтобы потребовать улучшения условий работы, передает корреспондент РИА Новости. По данным полиции, в мероприятиях участвуют 18 500 демонстрантов. Организаторы оценивают число манифестантов в 22,5 тысячи человек. Профсоюзы жалуются, что работа младшего медперсонала, сотрудников социальных служб теряет популярность из-за тяжелых условий труда и невысоких зарплат. В свою очередь, нагрузка распределяется между оставшимися специалистами. Им зачастую не могут найти замену на время отпуска или больничного. Особенно это стало очевидно во время пандемии коронавируса. Выделенных государством средств не хватает для улучшения ситуации, так как она была сильно запущенна в последние годы. В своих выступлениях участники акции призывали государство больше инвестировать в здравоохранение и социальные службы. Они утверждают, что нехватка и переутомление персонала негативно отражаются на качестве оказываемых услуг. Профсоюз служащих, технического персонала и управленцев (SETCa) провел опрос, в котором приняли участие пять тысяч сотрудников организаций некоммерческого сектора. Его результаты показали, что больше половины работников больниц и домов престарелых жалуются на слишком высокую загруженность и проблемы со здоровьем.При этом 45 процентов сотрудников работают на полставки. Многие сознательно сокращают свой доход, покупательную способность из-за чрезмерной нагрузки.В конце прошлого года в Брюсселе прошла забастовка работников общественного транспорта. Более 16 тысяч протестующих выступили с требованием повысить заработную плату в ответ на растущую инфляцию. Акцию поддержали три крупнейших профсоюза.

https://ria.ru/20230131/pensiya-1848741431.html

https://ria.ru/20230130/peru-1848541335.html

брюссель

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

протесты, брюссель, в мире, бельгия