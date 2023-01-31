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Бельгийцы вышли на улицы Брюсселя с требованием улучшения условий работы - РИА Новости, 31.01.2023
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Бельгийцы вышли на улицы Брюсселя с требованием улучшения условий работы
Бельгийцы вышли на улицы Брюсселя с требованием улучшения условий работы - РИА Новости, 31.01.2023
Бельгийцы вышли на улицы Брюсселя с требованием улучшения условий работы
Тысячи сотрудников больниц, домов престарелых, социальных служб Бельгии вышли на улицы Брюсселя, чтобы потребовать улучшения условий работы, передает... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:03
2023-01-31T18:36
протесты
брюссель
в мире
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Тысячи сотрудников больниц, домов престарелых, социальных служб Бельгии вышли на улицы Брюсселя, чтобы потребовать улучшения условий работы, передает корреспондент РИА Новости. По данным полиции, в мероприятиях участвуют 18 500 демонстрантов. Организаторы оценивают число манифестантов в 22,5 тысячи человек. Профсоюзы жалуются, что работа младшего медперсонала, сотрудников социальных служб теряет популярность из-за тяжелых условий труда и невысоких зарплат. В свою очередь, нагрузка распределяется между оставшимися специалистами. Им зачастую не могут найти замену на время отпуска или больничного. Особенно это стало очевидно во время пандемии коронавируса. Выделенных государством средств не хватает для улучшения ситуации, так как она была сильно запущенна в последние годы. В своих выступлениях участники акции призывали государство больше инвестировать в здравоохранение и социальные службы. Они утверждают, что нехватка и переутомление персонала негативно отражаются на качестве оказываемых услуг. Профсоюз служащих, технического персонала и управленцев (SETCa) провел опрос, в котором приняли участие пять тысяч сотрудников организаций некоммерческого сектора. Его результаты показали, что больше половины работников больниц и домов престарелых жалуются на слишком высокую загруженность и проблемы со здоровьем.При этом 45 процентов сотрудников работают на полставки. Многие сознательно сокращают свой доход, покупательную способность из-за чрезмерной нагрузки.В конце прошлого года в Брюсселе прошла забастовка работников общественного транспорта. Более 16 тысяч протестующих выступили с требованием повысить заработную плату в ответ на растущую инфляцию. Акцию поддержали три крупнейших профсоюза.
https://ria.ru/20230131/pensiya-1848741431.html
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протесты, брюссель, в мире, бельгия
Протесты, Брюссель, В мире, Бельгия
18:03 31.01.2023 (обновлено: 18:36 31.01.2023)
 
Бельгийцы вышли на улицы Брюсселя с требованием улучшения условий работы

В Брюсселе тысячи сотрудников некоммерческого сектора потребовали улучшения условий работы

© AFP 2023 / Belga/NICOLAS MAETERLINCKАкция протестов членов профсоюза ACV-CSC в Брюсселе
Акция протестов членов профсоюза ACV-CSC в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / Belga/NICOLAS MAETERLINCK
Акция протестов членов профсоюза ACV-CSC в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Тысячи сотрудников больниц, домов престарелых, социальных служб Бельгии вышли на улицы Брюсселя, чтобы потребовать улучшения условий работы, передает корреспондент РИА Новости.
По данным полиции, в мероприятиях участвуют 18 500 демонстрантов. Организаторы оценивают число манифестантов в 22,5 тысячи человек.
Профсоюзы жалуются, что работа младшего медперсонала, сотрудников социальных служб теряет популярность из-за тяжелых условий труда и невысоких зарплат. В свою очередь, нагрузка распределяется между оставшимися специалистами. Им зачастую не могут найти замену на время отпуска или больничного.
Особенно это стало очевидно во время пандемии коронавируса. Выделенных государством средств не хватает для улучшения ситуации, так как она была сильно запущенна в последние годы.
В своих выступлениях участники акции призывали государство больше инвестировать в здравоохранение и социальные службы. Они утверждают, что нехватка и переутомление персонала негативно отражаются на качестве оказываемых услуг.
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Его результаты показали, что больше половины работников больниц и домов престарелых жалуются на слишком высокую загруженность и проблемы со здоровьем.

"Условия работы должны быть улучшены, если мы хотим, чтобы люди продолжали работать там завтра. Речь идет о наборе персонала, замещении отсутствующих сотрудников, адекватном и стабильном режиме рабочего дня", — говорится в результатах исследования.

При этом 45 процентов сотрудников работают на полставки. Многие сознательно сокращают свой доход, покупательную способность из-за чрезмерной нагрузки.
В конце прошлого года в Брюсселе прошла забастовка работников общественного транспорта. Более 16 тысяч протестующих выступили с требованием повысить заработную плату в ответ на растущую инфляцию. Акцию поддержали три крупнейших профсоюза.
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