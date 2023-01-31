https://ria.ru/20230131/protest-1848825697.html
В Париже на акцию против пенсионной реформы вышли 87 тысяч человек
В Париже на акцию против пенсионной реформы вышли 87 тысяч человек - РИА Новости, 31.01.2023
В Париже на акцию против пенсионной реформы вышли 87 тысяч человек
Почти 90 тысяч человек участвовали в акции протеста против пенсионной реформы в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T23:51
2023-01-31T23:51
2023-01-31T23:51
в мире
франция
лион
элизабет борн
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848740528_0:162:2813:1744_1920x0_80_0_0_63843fe75ed14bee0f0ba21e78c686dd.jpg
ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Почти 90 тысяч человек участвовали в акции протеста против пенсионной реформы в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию. По данным префектуры полиции, в акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла во вторник в Париже, приняли участие 87 тысяч человек. В результате столкновений были задержаны, по последним данным, 30 демонстрантов. Как сообщает, в свою очередь, профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей Франции приняли участие 2,8 миллиона человек. Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране было организовано более 200 акций протестов. В Париже протестная акция стартовала после 14.30 (16.30 мск) с площади Италии. По оценке корреспондента РИА Новости, в демонстрации приняли участие десятки тысяч человек, среди которых – представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты", радикалы из движения black bloc. Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, акция проходила мирно, однако когда агрессивно настроенные демонстранты начали провоцировать полицию и забрасывать ее камнями и бутылками, правоохранители несколько раз применили слезоточивый газ. Позднее в ходе акции неоднократно происходили стычки участников манифестации с сотрудниками полиции. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.
https://ria.ru/20230129/frantsiya-1848236254.html
https://ria.ru/20230131/inflyatsiya-1848720216.html
франция
лион
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848740528_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_72649b2f63cb07d5b8ba5fa69ae23e4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, лион, элизабет борн, париж
В мире, Франция, Лион, Элизабет Борн, Париж
В Париже на акцию против пенсионной реформы вышли 87 тысяч человек
BFMTV: в Париже на митинг против пенсионной реформы вышли 87 тысяч человек
ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости.
Почти 90 тысяч человек участвовали в акции протеста против пенсионной реформы в Париже, сообщает телеканал
BFMTV со ссылкой на полицию.
По данным префектуры полиции, в акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла во вторник в Париже, приняли участие 87 тысяч человек. В результате столкновений были задержаны, по последним данным, 30 демонстрантов.
Как сообщает, в свою очередь, профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей Франции приняли участие 2,8 миллиона человек.
Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране было организовано более 200 акций протестов.
В Париже протестная акция стартовала после 14.30 (16.30 мск) с площади Италии. По оценке корреспондента РИА Новости, в демонстрации приняли участие десятки тысяч человек, среди которых – представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты", радикалы из движения black bloc.
Как передавал корреспондент РИА Новости с места событий, акция проходила мирно, однако когда агрессивно настроенные демонстранты начали провоцировать полицию и забрасывать ее камнями и бутылками, правоохранители несколько раз применили слезоточивый газ. Позднее в ходе акции неоднократно происходили стычки участников манифестации с сотрудниками полиции.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе
, Лилле и Нанте
. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.