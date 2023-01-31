https://ria.ru/20230131/protest-1848778415.html
В Париже на акции протеста начались стычки с полицией
В Париже на акции протеста начались стычки с полицией - РИА Новости, 31.01.2023
В Париже на акции протеста начались стычки с полицией
На акции протеста против пенсионной реформы в Париже во вторник происходят столкновения демонстрантов и полиции, сотрудники правоохранительных органов... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:02
2023-01-31T19:02
2023-01-31T19:37
в мире
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элизабет борн
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. На акции протеста против пенсионной реформы в Париже во вторник происходят столкновения демонстрантов и полиции, сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Столкновения полиции и демонстрантов происходят на манифестации против повышения пенсионного возраста в Париже.Манифестанты строят из металлических оград баррикады, забрасывают стражей порядка бутылками, полицейские пытаются разгонять толпу дубинками и слезоточивым газом. Несколько демонстрантов задержаны.В Париже протестная акция стартовала после 14.30 (16.30 мск) с площади Италии. По оценке корреспондента РИА Новости, в демонстрации участвуют десятки тысяч человек, среди которых – представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты", радикалы из движения black bloc.Акция проходила мирно, однако позднее полиция применила слезоточивый газ в отношении провоцирующих их демонстрантов.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.
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в мире, париж, франция, лион, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Лион, Элизабет Борн
19:02 31.01.2023 (обновлено: 19:37 31.01.2023)
В Париже на акции протеста начались стычки с полицией
В Париже на акции против пенсионной реформы начались задержания и стычки с полицией
ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. На акции протеста против пенсионной реформы в Париже во вторник происходят столкновения демонстрантов и полиции, сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Столкновения полиции и демонстрантов происходят на манифестации против повышения пенсионного возраста в Париже.
Манифестанты строят из металлических оград баррикады, забрасывают стражей порядка бутылками, полицейские пытаются разгонять толпу дубинками и слезоточивым газом. Несколько демонстрантов задержаны.
В Париже протестная акция стартовала после 14.30 (16.30 мск) с площади Италии. По оценке корреспондента РИА Новости, в демонстрации участвуют десятки тысяч человек, среди которых – представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты", радикалы из движения black bloc.
Акция проходила мирно, однако позднее полиция применила слезоточивый газ в отношении провоцирующих их демонстрантов.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января - в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе
, Тулузе
, Лилле
и Нанте
. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.