https://ria.ru/20230131/programma-1848750940.html

Союзные депутаты готовят новую программу по увековечению памяти погибших

Союзные депутаты готовят новую программу по увековечению памяти погибших - РИА Новости, 31.01.2023

Союзные депутаты готовят новую программу по увековечению памяти погибших

Парламентское Собрание сформирует новую программу по увековечению памяти погибших при защите Отечества, сообщил во вторник на площадке медиагруппы "Россия... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:38

2023-01-31T17:38

2023-01-31T17:38

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

артем туров

николай бурляев

андрей таранов

госдума рф

снг

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Парламентское Собрание сформирует новую программу по увековечению памяти погибших при защите Отечества, сообщил во вторник на площадке медиагруппы "Россия сегодня" председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.Дискуссия на тему развития совместной мемориальной деятельности стран Союзного государства – России и Белоруссии – прошла в формате видеомоста "Москва – Минск", собрав с обеих сторон представителей депутатского корпуса, министерств обороны, военных историков и деятелей культуры."Тема восстановления мемориалов, сохранение исторической памяти – очень важное направление в противостоянии западному давлению на наши страны. Особенно сейчас, когда мы видим, как на Украине полностью переписана история, практически создана альтернативная реальность. Этот пример показывает, как можно политтехнологиями изменить отношение людей к своей истории, своей памяти и ценностям. Поэтому мы предложили инициативу о дополнительной поддержке восстановления мест памяти Великой Отечественной войны", - сказал Туров.Он напомнил, что в ходе вахт памяти поисковики России и Беларуси ежегодно поднимают из безвестных захоронений тысячи бойцов Красной Армии.Он отметил, что представители молодежной палаты союзного парламента, в частности, активно включились в подготовку перечня мемориалов и памятных мест для последующего предложения профильным комиссиям Парламентского Собрания.Его белорусский коллега, зампредседателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич высказался за создание постоянно действующей площадки, где можно было бы обсуждать и предлагать исполнительным органам власти конкретные инициативы для реализации. Он также отметил необходимость подготовки молодых специалистов по организации военно-мемориальной деятельности.Присутствующий на встрече замдиректора департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества Минобороны РФ Андрей Таранов, в свою очередь, напомнил, что в России такая программа уже создана."В целях повышения профессиональной квалификации лиц, занимающихся увековечением памяти, при участии нашего департамента в российском вузе РГСУ впервые в истории создана базовая кафедра военно-мемориальной работы и разработана программа дополнительного профобразования в этой сфере. Это только первый шаг. Второй шаг – создание образовательного стандарта высшего образования в этой сфере, потому что специалистов действительно надо готовить, и Минобороны уже это делает", - заявил он.Председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев, в свою очередь, обратил внимание на проблему восприятия Союзного государства и необходимости его укрепления."Многое делается для сохранения и восстановления памяти, установления памятников погибшим и в Первую мировую, и в Великую Отечественную. Но достаточно ли этого? Нет. И наша комиссия Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию должна еще более активно этим заниматься. А главное, мы должны влиять на процесс укрепления Союзного государства. Меня тревожит слабое финансирование программ и не всегда серьезное отношение к российско-белорусскому союзу. Мы должны показать миру всю мощь этого объединения – разумного государства в обезумевшем мире. На Союзном государстве просто планетарные задачи. И до понимания этого некоторым еще предстоит дорасти", - убежден Бурляев.

https://ria.ru/20230113/zasedanie-1844656307.html

https://ria.ru/20221219/molodezh-1839796065.html

россия

белоруссия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, артем туров, николай бурляев, андрей таранов, госдума рф, снг, вахта памяти, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)