https://ria.ru/20230131/proekt-1848582923.html
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных - РИА Новости, 31.01.2023
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных
Проект, который урегулирует конфликт интересов должностных лиц, внесен в правительство, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:06
2023-01-31T10:06
2023-01-31T10:08
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проект, который урегулирует конфликт интересов должностных лиц, внесен в правительство, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Ранее газета "РБК" сообщила, что Минтруд предложил изменить правила урегулирования конфликта интересов у должностных лиц. В частности, если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, такой начальник должен быть уволен. "Законопроект подготовлен в связке с указом президента о Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы. Он прошел межведомственное согласование и внесен в правительство", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20230113/stazh-1844753188.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_307:191:2783:2048_1920x0_80_0_0_167d43fd780858126980683a4668f493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
10:06 31.01.2023 (обновлено: 10:08 31.01.2023)
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных
В правительство внесли проект об увольнении начальников за конфликт интересов подчиненных
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проект, который урегулирует конфликт интересов должностных лиц, внесен в правительство, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Ранее газета "РБК" сообщила, что Минтруд предложил изменить правила урегулирования конфликта интересов у должностных лиц. В частности, если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, такой начальник должен быть уволен.
"Законопроект подготовлен в связке с указом президента о Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы. Он прошел межведомственное согласование и внесен в правительство", - говорится в сообщении министерства.