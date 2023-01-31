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Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных - РИА Новости, 31.01.2023

Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

Проект, который урегулирует конфликт интересов должностных лиц, внесен в правительство, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:06

2023-01-31T10:06

2023-01-31T10:08

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общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проект, который урегулирует конфликт интересов должностных лиц, внесен в правительство, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Ранее газета "РБК" сообщила, что Минтруд предложил изменить правила урегулирования конфликта интересов у должностных лиц. В частности, если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, такой начальник должен быть уволен. "Законопроект подготовлен в связке с указом президента о Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы. Он прошел межведомственное согласование и внесен в правительство", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20230113/stazh-1844753188.html

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