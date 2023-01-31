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Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных - РИА Новости, 31.01.2023
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Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных - РИА Новости, 31.01.2023
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных
Проект, который урегулирует конфликт интересов должностных лиц, внесен в правительство, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:06
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россия
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проект, который урегулирует конфликт интересов должностных лиц, внесен в правительство, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Ранее газета "РБК" сообщила, что Минтруд предложил изменить правила урегулирования конфликта интересов у должностных лиц. В частности, если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, такой начальник должен быть уволен. "Законопроект подготовлен в связке с указом президента о Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы. Он прошел межведомственное согласование и внесен в правительство", - говорится в сообщении министерства.
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россия, общество
Россия, Общество
10:06 31.01.2023 (обновлено: 10:08 31.01.2023)
 
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

В правительство внесли проект об увольнении начальников за конфликт интересов подчиненных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проект, который урегулирует конфликт интересов должностных лиц, внесен в правительство, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Ранее газета "РБК" сообщила, что Минтруд предложил изменить правила урегулирования конфликта интересов у должностных лиц. В частности, если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, такой начальник должен быть уволен.
"Законопроект подготовлен в связке с указом президента о Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы. Он прошел межведомственное согласование и внесен в правительство", - говорится в сообщении министерства.
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