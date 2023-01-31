https://ria.ru/20230131/prigovor-1848654543.html

Экс-бойцу Французского легиона дали четыре года за попытку вступить в ВСУ

Экс-бойцу Французского легиона дали четыре года за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 31.01.2023

Экс-бойцу Французского легиона дали четыре года за попытку вступить в ВСУ

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего участника Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко, который пытался уехать на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:33

2023-01-31T13:33

2023-01-31T13:44

специальная военная операция на украине

москва

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего участника Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко, который пытался уехать на Украину воевать против российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором Лефортовского районного суда Москвы Максим Дмитриенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 30 частью 2 статьёй 280 УК РФ (попытка участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России), ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что Дмитриенко 2 года проведёт в тюрьме, а следующие два - в колонии строгого режима.По данным суда, Дмитриенко был арестован в апреле. По версии следствия, раньше он служил в Иностранном легионе, в Париже обратился в посольство Украины с просьбой помочь вступить в националистические вооружённые формирования, но ему отказали из-за гражданства РФ. Его задержали на российско-украинской границе.

https://ria.ru/20220906/zaderzhanie-1814810650.html

москва

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, украина, вооруженные силы украины