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Экс-бойцу Французского легиона дали четыре года за попытку вступить в ВСУ
Экс-бойцу Французского легиона дали четыре года за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 31.01.2023
Экс-бойцу Французского легиона дали четыре года за попытку вступить в ВСУ
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего участника Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко, который пытался уехать на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:33
2023-01-31T13:33
2023-01-31T13:44
специальная военная операция на украине
москва
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего участника Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко, который пытался уехать на Украину воевать против российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором Лефортовского районного суда Москвы Максим Дмитриенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 30 частью 2 статьёй 280 УК РФ (попытка участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России), ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что Дмитриенко 2 года проведёт в тюрьме, а следующие два - в колонии строгого режима.По данным суда, Дмитриенко был арестован в апреле. По версии следствия, раньше он служил в Иностранном легионе, в Париже обратился в посольство Украины с просьбой помочь вступить в националистические вооружённые формирования, но ему отказали из-за гражданства РФ. Его задержали на российско-украинской границе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины
13:33 31.01.2023 (обновлено: 13:44 31.01.2023)
Экс-бойцу Французского легиона дали четыре года за попытку вступить в ВСУ
Суд дал четыре года экс-бойцу Французского легиона Дмитриенко за попытку вступить в ВСУ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего участника Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко, который пытался уехать на Украину воевать против российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Лефортовского районного суда Москвы Максим Дмитриенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 30 частью 2 статьёй 280 УК РФ (попытка участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России), ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Дмитриенко 2 года проведёт в тюрьме, а следующие два - в колонии строгого режима.
По данным суда, Дмитриенко был арестован в апреле. По версии следствия, раньше он служил в Иностранном легионе, в Париже
обратился в посольство Украины с просьбой помочь вступить в националистические вооружённые формирования, но ему отказали из-за гражданства РФ. Его задержали на российско-украинской границе.