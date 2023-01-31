https://ria.ru/20230131/pravila-1848805983.html

Правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей

Правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей - РИА Новости, 31.01.2023

Правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей

Правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года, следует из постановления кабмина, опубликованного на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:15

2023-01-31T21:15

2023-01-31T22:15

экономика

авто

россия

автоваз

соллерс

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

глонасс (система навигации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818684682_595:225:2859:1499_1920x0_80_0_0_06c6f6f0a504e364490438c8746832d6.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Слова 1 февраля заменить словами 1 июня", - отмечается в тексте документа.Ранее российские автопроизводители - "АвтоВАЗ", "Соллерс" и "Камаз" - обратились в Минпромторг РФ с просьбой продлить действие упрощенных правил до середины 2024 года. Первые два - до июля 2024 года, последний - минимум до второго квартала 2024 года.Упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в РФ с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем - в частности, ABS и ESP, - а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким "Евро-0".При этом, согласно постановлению, до 1 июня продлевается мораторий на обязательную установку устройств "Эра-Глонасс" на импортируемые физлицами автомобили. По информации источника РИА Новости, это будет последнее продление данного моратория. Российские производители кнопок SOS за минувший год локализовали производство, исключили влияние санкций на компонентную базу, обеспечивают весь текущий спрос и готовы к растущему ввозу автомобилей в рамках параллельного импорта. В свою очередь, отечественные автозаводы с середины прошлого года вернули на конвейеры установку "Эра-Глонасс".

https://realty.ria.ru/20230131/stroymaterialy-1848706027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, авто, россия, автоваз, соллерс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), глонасс (система навигации)