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Правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей - РИА Новости, 31.01.2023
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Правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей
Правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей - РИА Новости, 31.01.2023
Правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей
Правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года, следует из постановления кабмина, опубликованного на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T21:15
2023-01-31T22:15
экономика
авто
россия
автоваз
соллерс
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Слова 1 февраля заменить словами 1 июня", - отмечается в тексте документа.Ранее российские автопроизводители - "АвтоВАЗ", "Соллерс" и "Камаз" - обратились в Минпромторг РФ с просьбой продлить действие упрощенных правил до середины 2024 года. Первые два - до июля 2024 года, последний - минимум до второго квартала 2024 года.Упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в РФ с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем - в частности, ABS и ESP, - а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким "Евро-0".При этом, согласно постановлению, до 1 июня продлевается мораторий на обязательную установку устройств "Эра-Глонасс" на импортируемые физлицами автомобили. По информации источника РИА Новости, это будет последнее продление данного моратория. Российские производители кнопок SOS за минувший год локализовали производство, исключили влияние санкций на компонентную базу, обеспечивают весь текущий спрос и готовы к растущему ввозу автомобилей в рамках параллельного импорта. В свою очередь, отечественные автозаводы с середины прошлого года вернули на конвейеры установку "Эра-Глонасс".
https://realty.ria.ru/20230131/stroymaterialy-1848706027.html
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экономика, авто, россия, автоваз, соллерс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), глонасс (система навигации)
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ, Соллерс, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ГЛОНАСС (система навигации)
21:15 31.01.2023 (обновлено: 22:15 31.01.2023)
 
Правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей

Правительство продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей до июня 2023 года

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Слова 1 февраля заменить словами 1 июня", - отмечается в тексте документа.
Ранее российские автопроизводители - "АвтоВАЗ", "Соллерс" и "Камаз" - обратились в Минпромторг РФ с просьбой продлить действие упрощенных правил до середины 2024 года. Первые два - до июля 2024 года, последний - минимум до второго квартала 2024 года.
Упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в РФ с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем - в частности, ABS и ESP, - а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким "Евро-0".
При этом, согласно постановлению, до 1 июня продлевается мораторий на обязательную установку устройств "Эра-Глонасс" на импортируемые физлицами автомобили. По информации источника РИА Новости, это будет последнее продление данного моратория. Российские производители кнопок SOS за минувший год локализовали производство, исключили влияние санкций на компонентную базу, обеспечивают весь текущий спрос и готовы к растущему ввозу автомобилей в рамках параллельного импорта. В свою очередь, отечественные автозаводы с середины прошлого года вернули на конвейеры установку "Эра-Глонасс".
Строительство жилого дома - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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ЭкономикаАвтоРоссияАвтоВАЗСоллерсМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ГЛОНАСС (система навигации)
 
 
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