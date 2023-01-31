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Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание - РИА Новости, 31.01.2023
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Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание
Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание - РИА Новости, 31.01.2023
Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получил через египетского коллегу Самеха Шукри послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:54
2023-01-31T16:52
в мире
египет
россия
сша
энтони блинкен
сергей лавров
нато
самех шукри
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получил через египетского коллегу Самеха Шукри послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу Украины."Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этой связи мы услышали в очередной раз, &lt;…&gt; что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо", — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с Шукри.По его словам, вторую часть этого призыва Блинкен не передал, но ее изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Южную Корею."Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир. То есть он взял на себя смелость говорить не только от имени трех десятков членов Североатлантического альянса, но и всех остальных стран мира, Азии, Африки и Латинской Америки", — добавил Лавров.Он отметил, что на Западе все больше говорят о том, чтобы и дальше накачивать Украину оружием, в том числе и наступательным. В этой ситуации российские вооруженные силы предпринимают все меры для того, чтобы планам Запада не суждено было сбыться, заключил глава МИД.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом. По его словам, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230127/nato-1847844863.html
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847474280.html
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в мире, египет, россия, сша, энтони блинкен, сергей лавров, нато, самех шукри
В мире, Египет, Россия, США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО, Самех Шукри
14:54 31.01.2023 (обновлено: 16:52 31.01.2023)
 
Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание

Лавров подтвердил получение через главу МИД Египта Шукри послания по Украине от Блинкена

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСергей Лавров и Энтони Блинкен
Сергей Лавров и Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получил через египетского коллегу Самеха Шукри послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу Украины.
"Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этой связи мы услышали в очередной раз, <…> что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо", — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с Шукри.
По его словам, вторую часть этого призыва Блинкен не передал, но ее изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Южную Корею.
"Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир. То есть он взял на себя смелость говорить не только от имени трех десятков членов Североатлантического альянса, но и всех остальных стран мира, Азии, Африки и Латинской Америки", — добавил Лавров.
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Он отметил, что на Западе все больше говорят о том, чтобы и дальше накачивать Украину оружием, в том числе и наступательным.
"Что бы ни говорили наши западные партнеры, как бы они ни пытались оправдывать свои действия <…>, все прекрасно все понимают: речь идет о том, что НАТО уже достаточно давно напрямую вовлечена в гибридную войну против России", — сказал Лавров.
В этой ситуации российские вооруженные силы предпринимают все меры для того, чтобы планам Запада не суждено было сбыться, заключил глава МИД.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом. По его словам, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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В миреЕгипетРоссияСШАЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТОСамех Шукри
 
 
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