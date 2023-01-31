https://ria.ru/20230131/poslanie-1848689802.html

Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание

Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание - РИА Новости, 31.01.2023

Лавров рассказал, что получил от Блинкена послание

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получил через египетского коллегу Самеха Шукри послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:54

2023-01-31T14:54

2023-01-31T16:52

в мире

египет

россия

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сергей лавров

нато

самех шукри

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получил через египетского коллегу Самеха Шукри послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу Украины."Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этой связи мы услышали в очередной раз, <…> что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо", — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с Шукри.По его словам, вторую часть этого призыва Блинкен не передал, но ее изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Южную Корею."Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир. То есть он взял на себя смелость говорить не только от имени трех десятков членов Североатлантического альянса, но и всех остальных стран мира, Азии, Африки и Латинской Америки", — добавил Лавров.Он отметил, что на Западе все больше говорят о том, чтобы и дальше накачивать Украину оружием, в том числе и наступательным. В этой ситуации российские вооруженные силы предпринимают все меры для того, чтобы планам Запада не суждено было сбыться, заключил глава МИД.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом. По его словам, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230127/nato-1847844863.html

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847474280.html

египет

россия

сша

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в мире, египет, россия, сша, энтони блинкен, сергей лавров, нато, самех шукри