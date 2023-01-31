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Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 31.01.2023
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Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию
Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 31.01.2023
Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию
Кремль своевременно сообщит о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:52
2023-01-31T13:05
россия
федеральное собрание рф
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
политика
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что мероприятие может состояться 20-21 февраля, Песков отметил, что работа над посланием ведется."Мы своевременно сообщим о дате послания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, состоится ли послание 20-21 февраля.Он также сообщил, что работа над посланием ведется.Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля. По словам собеседника агентства, 24 февраля послание проводить не планируется.
https://ria.ru/20230131/putin-1848613765.html
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россия, федеральное собрание рф, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), политика, дмитрий песков, госдума рф
Россия, Федеральное собрание РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Политика, Дмитрий Песков, Госдума РФ
12:52 31.01.2023 (обновлено: 13:05 31.01.2023)
 
Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию

Песков пообещал своевременно сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что мероприятие может состояться 20-21 февраля, Песков отметил, что работа над посланием ведется.
"Мы своевременно сообщим о дате послания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, состоится ли послание 20-21 февраля.
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Он также сообщил, что работа над посланием ведется.
"Она не то, что не началась, она и не прекращалась. Собственно, работа постоянно ведется. Это достаточно длительный и растянутый по времени процесс. Работа ведется, конечно", - сказал Песков.
Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля. По словам собеседника агентства, 24 февраля послание проводить не планируется.
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РоссияФедеральное собрание РФВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ПолитикаДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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