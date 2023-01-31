https://ria.ru/20230131/poslanie-1848642765.html

Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию

Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 31.01.2023

Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию

Кремль своевременно сообщит о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:52

2023-01-31T12:52

2023-01-31T13:05

россия

федеральное собрание рф

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

политика

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что мероприятие может состояться 20-21 февраля, Песков отметил, что работа над посланием ведется."Мы своевременно сообщим о дате послания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, состоится ли послание 20-21 февраля.Он также сообщил, что работа над посланием ведется.Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля. По словам собеседника агентства, 24 февраля послание проводить не планируется.

https://ria.ru/20230131/putin-1848613765.html

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россия, федеральное собрание рф, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), политика, дмитрий песков, госдума рф