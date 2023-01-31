Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/pomoschnik-1848657352.html
Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза
Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза - РИА Новости, 31.01.2023
Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:38
2023-01-31T13:52
россия
евгений аношин
политика
владимир путин
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде Аношин занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза России."Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником Секретаря Совета Безопасности РФ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230131/ustinov-1848658851.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евгений аношин, политика, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Евгений Аношин, Политика, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
13:38 31.01.2023 (обновлено: 13:52 31.01.2023)
 
Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза

Президент Владимир Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совбеза России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежде Аношин занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза России.
"Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником Секретаря Совета Безопасности РФ", - говорится в документе.
Полномочный представитель президента в Южном Федеральном округе Владимир Устинов - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 13:43
Путин продлил срок службы полпреду в ЮФО Устинову
 
РоссияЕвгений АношинПолитикаВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала