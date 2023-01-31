https://ria.ru/20230131/pomoschnik-1848657352.html
Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза
Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза - РИА Новости, 31.01.2023
Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:38
2023-01-31T13:38
2023-01-31T13:52
россия
евгений аношин
политика
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде Аношин занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза России."Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником Секретаря Совета Безопасности РФ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230131/ustinov-1848658851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений аношин, политика, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Евгений Аношин, Политика, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
13:38 31.01.2023 (обновлено: 13:52 31.01.2023)
Путин назначил Аношина помощником секретаря Совбеза
Президент Владимир Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совбеза России