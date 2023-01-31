https://ria.ru/20230131/pomosch-1848784335.html

Белый дом может вскоре объявить о военной помощи Украине

Белый дом может вскоре объявить о военной помощи Украине - РИА Новости, 31.01.2023

Белый дом может вскоре объявить о военной помощи Украине

Власти США вскоре могут объявить о новой военной помощи Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:23

2023-01-31T19:23

2023-01-31T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лавров

дмитрий песков

нато

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США вскоре могут объявить о новой военной помощи Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон."Мы находимся в постоянном контакте по их (украинским) потребностям на поле боя, и я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности", - сообщила она журналистам.В среду США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине с 31 танком Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230131/pomosch-1848746426.html

https://ria.ru/20230131/tanki-1848722188.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, m1 abrams