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Белый дом может вскоре объявить о военной помощи Украине - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/pomosch-1848784335.html
Белый дом может вскоре объявить о военной помощи Украине
Белый дом может вскоре объявить о военной помощи Украине - РИА Новости, 31.01.2023
Белый дом может вскоре объявить о военной помощи Украине
Власти США вскоре могут объявить о новой военной помощи Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:23
2023-01-31T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США вскоре могут объявить о новой военной помощи Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон."Мы находимся в постоянном контакте по их (украинским) потребностям на поле боя, и я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности", - сообщила она журналистам.В среду США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине с 31 танком Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230131/pomosch-1848746426.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, M1 Abrams
19:23 31.01.2023 (обновлено: 19:32 31.01.2023)
 
Белый дом может вскоре объявить о военной помощи Украине

В Белом доме заявили, что США могут вскоре объявить о новой военной помощи Украине

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США вскоре могут объявить о новой военной помощи Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
"Мы находимся в постоянном контакте по их (украинским) потребностям на поле боя, и я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности", - сообщила она журналистам.
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В среду США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине с 31 танком Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОM1 Abrams
 
 
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