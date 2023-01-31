https://ria.ru/20230131/pomosch-1848776548.html

Путин поручил продумать создание центров помощи людям в трудной ситуации

Путин поручил продумать создание центров помощи людям в трудной ситуации - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил продумать создание центров помощи людям в трудной ситуации

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая доложить о возможности создания центров помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:55

2023-01-31T18:55

2023-01-31T18:55

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая доложить о возможности создания центров помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе социально ориентированных НКО и госучреждений, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации: рассмотреть возможность создания общественных центров помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных учреждений или региональных штабов Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", предусмотрев меры государственной поддержки деятельности этих общественных центров", - говорится в тексте поручения. Доклад необходимо предоставить до 1 мая 2023 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.

https://ria.ru/20230131/tsentry-1848766378.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин