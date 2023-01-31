https://ria.ru/20230131/pomosch-1848776548.html
Путин поручил продумать создание центров помощи людям в трудной ситуации
Путин поручил продумать создание центров помощи людям в трудной ситуации - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил продумать создание центров помощи людям в трудной ситуации
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая доложить о возможности создания центров помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:55
2023-01-31T18:55
2023-01-31T18:55
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая доложить о возможности создания центров помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе социально ориентированных НКО и госучреждений, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации: рассмотреть возможность создания общественных центров помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных учреждений или региональных штабов Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", предусмотрев меры государственной поддержки деятельности этих общественных центров", - говорится в тексте поручения. Доклад необходимо предоставить до 1 мая 2023 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20230131/tsentry-1848766378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_463013f965b773167c4c63d24a48af13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил продумать создание центров помощи людям в трудной ситуации
Путин поручил продумать создание центров помощи людям в трудных жизненных ситуациях