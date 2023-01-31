Глава МИД Чехии призвал проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине
Глава МИД Чехии Липавский: необходимо проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Чехии Ян Липавский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Чехии Ян Липавский
ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. Главная задача в деле поддержки Украины – проявить упорство и стойкость, заявил во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский после встречи со своим словацким коллегой Растиславом Качером в городе Пезинок (на западе Словакии).
"Чехия оказывает Украине большую помощь. Главным вопросом в оказании этой помощи сейчас является наше упорство, наша стойкость", - сказал Липавский, добавив, что надо быть готовыми к тому, что конфликт на Украине будет затяжным.
28 января, 23:17Косачев прокомментировал итоги президентских выборов в Чехии
"Имперский экспансионизм России очевиден. Мы должны выдержать, мы должны сохранить единство в коалиции, которая поддерживает Украину", - заявил, в свою очередь, Качер.
Оба министра поддержали интеграционные намерения Киева.
"Чехия полностью поддерживает европейские амбиции Украины, граждане которой сейчас сражаются за то, чтобы не быть очередной "московской губернией", чтобы в стране были свобода и демократия, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность", - сказал Липавский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
30 января, 08:00Европа должна Украине денег