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Глава МИД Чехии призвал проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине - РИА Новости, 31.01.2023
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Глава МИД Чехии призвал проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине
Глава МИД Чехии призвал проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине - РИА Новости, 31.01.2023
Глава МИД Чехии призвал проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине
Главная задача в деле поддержки Украины – проявить упорство и стойкость, заявил во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский после встречи со своим словацким... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:25
2023-01-31T17:25
украина
в мире
россия
ян липавский
чехия
словакия
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ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. Главная задача в деле поддержки Украины – проявить упорство и стойкость, заявил во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский после встречи со своим словацким коллегой Растиславом Качером в городе Пезинок (на западе Словакии). "Чехия оказывает Украине большую помощь. Главным вопросом в оказании этой помощи сейчас является наше упорство, наша стойкость", - сказал Липавский, добавив, что надо быть готовыми к тому, что конфликт на Украине будет затяжным. "Имперский экспансионизм России очевиден. Мы должны выдержать, мы должны сохранить единство в коалиции, которая поддерживает Украину", - заявил, в свою очередь, Качер. Оба министра поддержали интеграционные намерения Киева. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230128/chekhiya-1848149834.html
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украина, в мире, россия, ян липавский, чехия, словакия
Украина, В мире, Россия, Ян Липавский, Чехия, Словакия
17:25 31.01.2023
 
Глава МИД Чехии призвал проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине

Глава МИД Чехии Липавский: необходимо проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Чехии Ян Липавский
Глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Чехии Ян Липавский
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ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. Главная задача в деле поддержки Украины – проявить упорство и стойкость, заявил во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский после встречи со своим словацким коллегой Растиславом Качером в городе Пезинок (на западе Словакии).
"Чехия оказывает Украине большую помощь. Главным вопросом в оказании этой помощи сейчас является наше упорство, наша стойкость", - сказал Липавский, добавив, что надо быть готовыми к тому, что конфликт на Украине будет затяжным.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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"Имперский экспансионизм России очевиден. Мы должны выдержать, мы должны сохранить единство в коалиции, которая поддерживает Украину", - заявил, в свою очередь, Качер.
Оба министра поддержали интеграционные намерения Киева.
"Чехия полностью поддерживает европейские амбиции Украины, граждане которой сейчас сражаются за то, чтобы не быть очередной "московской губернией", чтобы в стране были свобода и демократия, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность", - сказал Липавский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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30 января, 08:00
Европа должна Украине денег
 
УкраинаВ миреРоссияЯн ЛипавскийЧехияСловакия
 
 
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