https://ria.ru/20230131/pomosch-1848746426.html

Глава МИД Чехии призвал проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине

Глава МИД Чехии призвал проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине - РИА Новости, 31.01.2023

Глава МИД Чехии призвал проявить упорство и стойкость в деле помощи Украине

Главная задача в деле поддержки Украины – проявить упорство и стойкость, заявил во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский после встречи со своим словацким... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:25

2023-01-31T17:25

2023-01-31T17:25

украина

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россия

ян липавский

чехия

словакия

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ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. Главная задача в деле поддержки Украины – проявить упорство и стойкость, заявил во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский после встречи со своим словацким коллегой Растиславом Качером в городе Пезинок (на западе Словакии). "Чехия оказывает Украине большую помощь. Главным вопросом в оказании этой помощи сейчас является наше упорство, наша стойкость", - сказал Липавский, добавив, что надо быть готовыми к тому, что конфликт на Украине будет затяжным. "Имперский экспансионизм России очевиден. Мы должны выдержать, мы должны сохранить единство в коалиции, которая поддерживает Украину", - заявил, в свою очередь, Качер. Оба министра поддержали интеграционные намерения Киева. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230128/chekhiya-1848149834.html

https://ria.ru/20230130/dolg-1848259836.html

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россия

чехия

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украина, в мире, россия, ян липавский, чехия, словакия