https://ria.ru/20230131/polskiy-1848793176.html

На Украине могут включить польский язык в список экзаменов в вузы

На Украине могут включить польский язык в список экзаменов в вузы - РИА Новости, 31.01.2023

На Украине могут включить польский язык в список экзаменов в вузы

Вице-премьер Украины Ирина Верещук не исключила включение польского языка в перечень предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание (ВНО,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:16

2023-01-31T20:16

2023-01-31T20:16

в мире

украина

польша

ирина верещук

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук не исключила включение польского языка в перечень предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание (ВНО, украинский аналог ЕГЭ). "Поляки готовы включить украинский язык как иностранный в перечень учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня", – заявила Верещук на совещании, на котором обсуждались возможности получения образования украинцами в Польше и поляками – на Украине. Верещук отметила, что в министерстве образования Украины прорабатывают алгоритм признания и зачета результатов Egzamin maturalny (польский государственный экзамен) при поступлении в украинские учебные заведения. "Украинская сторона открыта к сотрудничеству с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию", – добавила Верещук.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848719115.html

украина

польша

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в мире, украина, польша, ирина верещук