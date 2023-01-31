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На Украине могут включить польский язык в список экзаменов в вузы - РИА Новости, 31.01.2023
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На Украине могут включить польский язык в список экзаменов в вузы
На Украине могут включить польский язык в список экзаменов в вузы - РИА Новости, 31.01.2023
На Украине могут включить польский язык в список экзаменов в вузы
Вице-премьер Украины Ирина Верещук не исключила включение польского языка в перечень предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание (ВНО,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:16
2023-01-31T20:16
в мире
украина
польша
ирина верещук
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук не исключила включение польского языка в перечень предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание (ВНО, украинский аналог ЕГЭ). "Поляки готовы включить украинский язык как иностранный в перечень учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня", – заявила Верещук на совещании, на котором обсуждались возможности получения образования украинцами в Польше и поляками – на Украине. Верещук отметила, что в министерстве образования Украины прорабатывают алгоритм признания и зачета результатов Egzamin maturalny (польский государственный экзамен) при поступлении в украинские учебные заведения. "Украинская сторона открыта к сотрудничеству с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию", – добавила Верещук.
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в мире, украина, польша, ирина верещук
В мире, Украина, Польша, Ирина Верещук
20:16 31.01.2023
 
На Украине могут включить польский язык в список экзаменов в вузы

На Украине допустили включение польского языка в список экзаменов для поступления в вузы

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук не исключила включение польского языка в перечень предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание (ВНО, украинский аналог ЕГЭ).
"Поляки готовы включить украинский язык как иностранный в перечень учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня", – заявила Верещук на совещании, на котором обсуждались возможности получения образования украинцами в Польше и поляками – на Украине.
Верещук отметила, что в министерстве образования Украины прорабатывают алгоритм признания и зачета результатов Egzamin maturalny (польский государственный экзамен) при поступлении в украинские учебные заведения.
"Украинская сторона открыта к сотрудничеству с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию", – добавила Верещук.
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Вчера, 16:12Специальная военная операция на Украине
В Киеве призвали запретить студентам говорить по-русски
 
В миреУкраинаПольшаИрина Верещук
 
 
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