https://ria.ru/20230131/polsha-1848720764.html

Польские депутаты заподозрили, что численность армии страны сокращается

Польские депутаты заподозрили, что численность армии страны сокращается - РИА Новости, 31.01.2023

Польские депутаты заподозрили, что численность армии страны сокращается

Депутаты польского парламента заподозрили, что численный состав армии республики не увеличивается, а уменьшается, сообщил журналистам во вторник депутат сейма... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:18

2023-01-31T16:18

2023-01-31T16:18

в мире

польша

матеуш моравецкий

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 31 янв - РИА Новости. Депутаты польского парламента заподозрили, что численный состав армии республики не увеличивается, а уменьшается, сообщил журналистам во вторник депутат сейма Кшиштоф Тудуй. Ранее власти Польши заявили, что намерены довести численность армии до 300 тысяч человек. "Вопрос, которым мы задаемся - сокращается или разрастается польская армия. По информации газеты Rzeczpospolita, в 2022 году из армии уволились 8988 профессиональных солдат, и это рост на треть в сравнении год с годом. При этом в январе 2023 года армию покинули уже 4392 человека. Это уже почти половина того, что в прошлом году", - заявил Тудуй. Также, по его данным, из Войск территориальной обороны Польши уволились в 2022 году почти восемь тысяч солдат. "В общей сложности в прошлом году мундиры сняли 16-17 тысяч солдат", - сказал депутат. В связи с этим он ставит под сомнение заявления руководства военного ведомства Польши о росте численности армии. "Министерство национальной обороны декларирует, что нынешние Вооруженные силы Польши насчитывают 164 тысячи солдат, но, как мы знаем, в принятом в прошлом году законе "О обороне отчизны" поставлены амбициозные цели - 300 тысяч солдат. На это из бюджета были предусмотрены большие средства, которые не находятся под контролем парламента. И тут возникает главные вопрос: как на самом деле обстоит дело", - отметил Тудуй. "Мы бы хотели, чтобы вопросы польской безопасности не были основаны на партийной пропаганде, а чтобы поляки могли узнавать фактическое состояние нашей безопасности, ибо пропаганда еще не защитила ни от одного врага. Мы должны иметь сильную армию чтобы в случае необходимости защитить польскую землю, жизни поляков", - добавил он. В связи с этим депутат требует, чтобы в парламент пришли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вице-премьер, а также министр национальной обороны Мариуш Блащак с соответствующей информацией. "В настоящее время - 164, 300 тысяч - в планах. Эти планы, к сожалению, выглядят малореальными, а реальность такова, что мы имеем дело с волной увольнений из армии, с вызывающей беспокойство волной. Поэтому мы считаем, что на ближайшем заседании сейма премьер Моравецкий и вице-премьер Блащак должны подробно пояснить эту ситуацию", - заключил Тудуй.

https://ria.ru/20230131/polsha-1848701140.html

https://ria.ru/20230129/polsha-1848160649.html

https://ria.ru/20230128/polsha-1848044136.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий, мариуш блащак