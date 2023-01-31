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Польша не обсуждает передачу F-16 Украине, заявил замминистра обороны

Польша не обсуждает передачу F-16 Украине, заявил замминистра обороны - РИА Новости, 31.01.2023

Польша не обсуждает передачу F-16 Украине, заявил замминистра обороны

Польша на данный момент не ведет переговоров о передаче Украине истребителей F-16, заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:22

2023-01-31T15:22

2023-01-31T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

польша

дмитрий песков

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Польша на данный момент не ведет переговоров о передаче Украине истребителей F-16, заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. "На данный момент нет официального обсуждения передачи F-16", - заявил замминистра агентству Франс Пресс. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230130/pilot-1848353472.html

украина

россия

польша

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в мире, украина, россия, польша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, f-16