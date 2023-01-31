https://ria.ru/20230131/polsha-1848551349.html
Байден заявил о планах посетить Польшу
Байден заявил о планах посетить Польшу - РИА Новости, 31.01.2023
Байден заявил о планах посетить Польшу
Президент США Джо Байден заявил, что намерен в будущем посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T00:42
2023-01-31T00:42
2023-01-31T00:42
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен в будущем посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит. По информации сотрудников пула Белого дома, с таким объявлением глава государства выступил в понедельник вечером. Предыдущий визит Байдена в Польшу на посту главы государства состоялся в марте 2022 года. На минувшей неделе американские СМИ писали, что Байден может посетить Польшу в рамках поездки в Европу, которая пока официально не анонсирована. При этом посещение соседней с ней Украины, как утверждали собеседники изданий из числа американских чиновников, пока представляется маловероятным.
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в мире, польша, сша, европа, джо байден
В мире, Польша, США, Европа, Джо Байден
Байден заявил о планах посетить Польшу
Байден заявил о планах посетить Польшу, но пока не знает, когда состоится визит