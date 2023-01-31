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Байден заявил о планах посетить Польшу - РИА Новости, 31.01.2023
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Байден заявил о планах посетить Польшу
Байден заявил о планах посетить Польшу - РИА Новости, 31.01.2023
Байден заявил о планах посетить Польшу
Президент США Джо Байден заявил, что намерен в будущем посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T00:42
2023-01-31T00:42
в мире
польша
сша
европа
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен в будущем посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит. По информации сотрудников пула Белого дома, с таким объявлением глава государства выступил в понедельник вечером. Предыдущий визит Байдена в Польшу на посту главы государства состоялся в марте 2022 года. На минувшей неделе американские СМИ писали, что Байден может посетить Польшу в рамках поездки в Европу, которая пока официально не анонсирована. При этом посещение соседней с ней Украины, как утверждали собеседники изданий из числа американских чиновников, пока представляется маловероятным.
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в мире, польша, сша, европа, джо байден
В мире, Польша, США, Европа, Джо Байден
00:42 31.01.2023
 
Байден заявил о планах посетить Польшу

Байден заявил о планах посетить Польшу, но пока не знает, когда состоится визит

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен в будущем посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит.
По информации сотрудников пула Белого дома, с таким объявлением глава государства выступил в понедельник вечером. Предыдущий визит Байдена в Польшу на посту главы государства состоялся в марте 2022 года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден
На минувшей неделе американские СМИ писали, что Байден может посетить Польшу в рамках поездки в Европу, которая пока официально не анонсирована. При этом посещение соседней с ней Украины, как утверждали собеседники изданий из числа американских чиновников, пока представляется маловероятным.
 
В миреПольшаСШАЕвропаДжо Байден
 
 
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