https://ria.ru/20230131/polsha-1848551349.html

Байден заявил о планах посетить Польшу

Байден заявил о планах посетить Польшу - РИА Новости, 31.01.2023

Байден заявил о планах посетить Польшу

Президент США Джо Байден заявил, что намерен в будущем посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T00:42

2023-01-31T00:42

2023-01-31T00:42

в мире

польша

сша

европа

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен в будущем посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно состоится данный визит. По информации сотрудников пула Белого дома, с таким объявлением глава государства выступил в понедельник вечером. Предыдущий визит Байдена в Польшу на посту главы государства состоялся в марте 2022 года. На минувшей неделе американские СМИ писали, что Байден может посетить Польшу в рамках поездки в Европу, которая пока официально не анонсирована. При этом посещение соседней с ней Украины, как утверждали собеседники изданий из числа американских чиновников, пока представляется маловероятным.

https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848550911.html

польша

сша

европа

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в мире, польша, сша, европа, джо байден