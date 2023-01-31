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В Сибири прекратили полномочия депутата из-за покупки акций за рубежом - РИА Новости, 31.01.2023
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В Сибири прекратили полномочия депутата из-за покупки акций за рубежом
В Сибири прекратили полномочия депутата из-за покупки акций за рубежом - РИА Новости, 31.01.2023
В Сибири прекратили полномочия депутата из-за покупки акций за рубежом
Полномочия депутата горсовета Красноярска Сергея Шахматова прекращены досрочно из-за купленных им акций зарубежных компаний, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:27
2023-01-31T10:38
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Полномочия депутата горсовета Красноярска Сергея Шахматова прекращены досрочно из-за купленных им акций зарубежных компаний, сообщает региональная прокуратура. "По представлению прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Красноярского городского Совета депутатов Сергея Шахматова", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что депутат в 2021 году вопреки требованиям законодательства приобрел акции в более чем 20 зарубежных иностранных компаниях. К примеру, приобретено 12,6 тысяч акций зарубежного банка. Депутатам представительных органов городских округов запрещается открывать и иметь счета или вклады, хранить деньги и ценности в иностранных банках за границей, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
https://ria.ru/20230130/moshennichestvo-1848519953.html
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красноярск, происшествия
Красноярск, Происшествия
08:27 31.01.2023 (обновлено: 10:38 31.01.2023)
 
В Сибири прекратили полномочия депутата из-за покупки акций за рубежом

В Сибири прекратили полномочия депутата Шахматова из-за покупки акций зарубежных компаний

© Фото : Красноярский городской Совет депутатовДепутат Красноярского Горсовета Сергей Шахматов
Депутат Красноярского Горсовета Сергей Шахматов - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : Красноярский городской Совет депутатов
Депутат Красноярского Горсовета Сергей Шахматов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Полномочия депутата горсовета Красноярска Сергея Шахматова прекращены досрочно из-за купленных им акций зарубежных компаний, сообщает региональная прокуратура.
"По представлению прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Красноярского городского Совета депутатов Сергея Шахматова", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что депутат в 2021 году вопреки требованиям законодательства приобрел акции в более чем 20 зарубежных иностранных компаниях. К примеру, приобретено 12,6 тысяч акций зарубежного банка.
Депутатам представительных органов городских округов запрещается открывать и иметь счета или вклады, хранить деньги и ценности в иностранных банках за границей, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
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