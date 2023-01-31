https://ria.ru/20230131/polnomochiya-1848567408.html

В Сибири прекратили полномочия депутата из-за покупки акций за рубежом

В Сибири прекратили полномочия депутата из-за покупки акций за рубежом - РИА Новости, 31.01.2023

В Сибири прекратили полномочия депутата из-за покупки акций за рубежом

Полномочия депутата горсовета Красноярска Сергея Шахматова прекращены досрочно из-за купленных им акций зарубежных компаний, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:27

2023-01-31T08:27

2023-01-31T10:38

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Полномочия депутата горсовета Красноярска Сергея Шахматова прекращены досрочно из-за купленных им акций зарубежных компаний, сообщает региональная прокуратура. "По представлению прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Красноярского городского Совета депутатов Сергея Шахматова", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что депутат в 2021 году вопреки требованиям законодательства приобрел акции в более чем 20 зарубежных иностранных компаниях. К примеру, приобретено 12,6 тысяч акций зарубежного банка. Депутатам представительных органов городских округов запрещается открывать и иметь счета или вклады, хранить деньги и ценности в иностранных банках за границей, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

https://ria.ru/20230130/moshennichestvo-1848519953.html

красноярск

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2023

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красноярск, происшествия