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Отделения Поискового движения России созданы во всех новых субъектах РФ - РИА Новости, 31.01.2023
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Отделения Поискового движения России созданы во всех новых субъектах РФ
Отделения Поискового движения России созданы во всех новых субъектах РФ - РИА Новости, 31.01.2023
Отделения Поискового движения России созданы во всех новых субъектах РФ
Отделения Поискового движения России во всех новых регионах РФ, сообщил замдиректора департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:37
2023-01-31T19:37
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
краснодон
луганская народная республика
андрей таранов
артем туров
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Отделения Поискового движения России во всех новых регионах РФ, сообщил замдиректора департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества Минобороны РФ Андрей Таранов.Он принял участие в видеомосте "Москва – Минск", посвященном вопросам развития совместной деятельности Белоруссии и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Видеомост, инициированный Парламентским Собранием, состоялся во вторник на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, в свою очередь, напомнил, что памятник молодогварцейцам "Непокоренные" в Краснодоне, в ЛНР, был восстановлен в кратчайшие сроки."РВИО ведет мемориальную работу, в том числе и поисковую, на Донбассе, в Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Благодаря усилиям нашей и других организаций, а также Минобороны России, памятник молодогвардейцам в Краснодоне, который в украинское время пришел в запустение и начал разрушаться, был восстановлен в кратчайшие сроки. Уже новую экспозицию мы торжественно открыли совсем недавно – в конце прошлого года. Огромное значение для всего российского народа и, конечно, для жителей Донецкой области имеет памятник на Саур-Могиле. Там ведь ожесточенные бои шли в годы войны и большие потери были, а в 2014 году бойцы ДНР защищали его до последней капли крови", - сказал Мягков.Он добавил, что монумент был собран по фрагментам, оставшимся после взрыва, и, несмотря на сложность работы, был восстановлен очень быстро."На его новое открытие собралось множество людей из ДНР, ЛНР. Это символ сопротивления Донбасса тогда – в годы войны и его непокоренности в наше время. Мы будем продолжать эту работу не только в новых регионах, но и повсюду. Памятник жертвам нацизма будет открыт в Ленинградской области в Гатчинском районе, где фашисты зверствовали в годы войны. Нужно помнить о геноциде советского народа, ведь в генеральном плане "Ост" гитлеровской Германии было четко прописано: русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, цыгане – все они были обречены на тотальное уничтожение", - подчеркнул научный директор РВИО.Председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров добавил, что в новых российских регионах "в первую очередь, восстанавливается историческая правда и справедливость"."Почти всем улицам в освобожденных городах возвращаются названия до 2014 года. Это тоже важная составляющая возвращения исторической памяти. Образовательные программы уже, к счастью, реализуются здесь по российским стандартам. Знаете, говорят, история идет по спирали. Приведу пример… Когда нынешние пулеметчики формировали в Херсонской области линию обороны, ровно на том месте, где окапывались, выкопали пулеметный расчет времен Великой Отечественной войны. И там же нашли медаль "За боевые заслуги" одного из пулеметчиков – сейчас по архивам пытаются установить родственников. Конечно, на новых территориях очень большой пласт для работы и общественных поисковиков, и подразделений Минобороны, которые и формируют планы по этой работе", - отметил Туров.
https://ria.ru/20210521/turov-1733297470.html
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краснодон
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россия, краснодон, луганская народная республика, андрей таранов, артем туров, российское военно-историческое общество (рвио)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Краснодон, Луганская Народная Республика, Андрей Таранов, Артем Туров, Российское военно-историческое общество (РВИО)
19:37 31.01.2023
 

Отделения Поискового движения России созданы во всех новых субъектах РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЭмблема поискового движения России
Эмблема поискового движения России - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Отделения Поискового движения России во всех новых регионах РФ, сообщил замдиректора департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества Минобороны РФ Андрей Таранов.
Он принял участие в видеомосте "Москва – Минск", посвященном вопросам развития совместной деятельности Белоруссии и России по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Видеомост, инициированный Парламентским Собранием, состоялся во вторник на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Во всех новых субъектах России созданы региональные отделения Поискового движения России. Там есть свои поисковики, есть плотные контакты – с ними и раньше проводилась совместная работа, люди участвовали и в тематических конференциях, и вахтах памяти на территории России. То есть контакт не прерывался. И, разумеется, в рамках законодательства РФ все мероприятия по увековечению памяти будут там проводиться. Все воинские захоронения на территории этих регионов будут учтены и приведены в порядок", - сказал Таранов.
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, в свою очередь, напомнил, что памятник молодогварцейцам "Непокоренные" в Краснодоне, в ЛНР, был восстановлен в кратчайшие сроки.
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"РВИО ведет мемориальную работу, в том числе и поисковую, на Донбассе, в Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Благодаря усилиям нашей и других организаций, а также Минобороны России, памятник молодогвардейцам в Краснодоне, который в украинское время пришел в запустение и начал разрушаться, был восстановлен в кратчайшие сроки. Уже новую экспозицию мы торжественно открыли совсем недавно – в конце прошлого года. Огромное значение для всего российского народа и, конечно, для жителей Донецкой области имеет памятник на Саур-Могиле. Там ведь ожесточенные бои шли в годы войны и большие потери были, а в 2014 году бойцы ДНР защищали его до последней капли крови", - сказал Мягков.
Он добавил, что монумент был собран по фрагментам, оставшимся после взрыва, и, несмотря на сложность работы, был восстановлен очень быстро.
"На его новое открытие собралось множество людей из ДНР, ЛНР. Это символ сопротивления Донбасса тогда – в годы войны и его непокоренности в наше время. Мы будем продолжать эту работу не только в новых регионах, но и повсюду. Памятник жертвам нацизма будет открыт в Ленинградской области в Гатчинском районе, где фашисты зверствовали в годы войны. Нужно помнить о геноциде советского народа, ведь в генеральном плане "Ост" гитлеровской Германии было четко прописано: русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, цыгане – все они были обречены на тотальное уничтожение", - подчеркнул научный директор РВИО.
Председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров добавил, что в новых российских регионах "в первую очередь, восстанавливается историческая правда и справедливость".
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"Почти всем улицам в освобожденных городах возвращаются названия до 2014 года. Это тоже важная составляющая возвращения исторической памяти. Образовательные программы уже, к счастью, реализуются здесь по российским стандартам. Знаете, говорят, история идет по спирали. Приведу пример… Когда нынешние пулеметчики формировали в Херсонской области линию обороны, ровно на том месте, где окапывались, выкопали пулеметный расчет времен Великой Отечественной войны. И там же нашли медаль "За боевые заслуги" одного из пулеметчиков – сейчас по архивам пытаются установить родственников. Конечно, на новых территориях очень большой пласт для работы и общественных поисковиков, и подразделений Минобороны, которые и формируют планы по этой работе", - отметил Туров.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияКраснодонЛуганская Народная РеспубликаАндрей ТарановАртем ТуровРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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