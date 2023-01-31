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Путин пока не планирует поездку на "Уралвагонзавод"

Путин пока не планирует поездку на "Уралвагонзавод" - РИА Новости, 31.01.2023

Путин пока не планирует поездку на "Уралвагонзавод"

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посетить "Уралвагонзавод", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:25

2023-01-31T13:25

2023-01-31T13:25

россия

владимир путин

уралвагонзавод

ростех

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посетить "Уралвагонзавод", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока не планируется. Со временем, вы знаете Путина, он часто посещает достаточно, поэтому исключать этого нельзя, но сейчас в обозримом, так сказать, графике такого мероприятия нет", - ответил Песков на вопрос журналистов о планах Путина посетить в ближайшее время "Уралвагонзавод". "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") поставил Минобороны очередную партию новейших танков Т-90М "Прорыв" в середине января.

https://ria.ru/20230131/pushilin-1848560453.html

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россия, владимир путин, уралвагонзавод, ростех, дмитрий песков