https://ria.ru/20230131/podzhog-1848611151.html

Фигуранта дела о поджоге военкомата в Югре приговорили к 12 годам колонии

Фигуранта дела о поджоге военкомата в Югре приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 31.01.2023

Фигуранта дела о поджоге военкомата в Югре приговорили к 12 годам колонии

Одного из двух поджигателей военкомата в Нижневартовске (Югра) Владислава Борисенко приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о теракте, передает... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:29

2023-01-31T11:29

2023-01-31T11:42

происшествия

нижневартовск

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Одного из двух поджигателей военкомата в Нижневартовске (Югра) Владислава Борисенко приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о теракте, передает корреспондент РИА Новости из Центрального окружного военного суда."Суд признал виновным Борисенко по пункту "а" части 2 статьи 205 и назначает наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии строгого режима, штраф в размере шести тысяч рублей и ограничение свободы на один год", – огласил приговор судья Сергей Крамской.Как уточнил судья, первые три года осужденный должен провести в тюрьме, последующие - в колонии строгого режима, а штраф Борисенко заплатит за кражу джемпера из торгового центра в Нижневартовске.Военный прокурор Константин Животягин просил для Борисенко 13 лет колонии строгого режима.В ночь на 4 мая 2022 года в Нижневартовске двое мужчин подожгли военкомат, где находился сторож. В результате пожара никто не пострадал, была повреждена внутренняя отделка в здании на площади 1 квадратного метра.Следователи выяснили, что злоумышленники – местные жители Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен, на них завели уголовные дела по статьям об умышленном повреждении имущества и хулиганстве. Впоследствии обвинение ужесточили до статьи о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору.Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге рассматривает дело Гаврилишена отдельно, очередное заседание пройдет 1 февраля.По информации прокуратуры, Гаврилишен вел переписку в Telegram с заказчиком, который обещал ему от 1 до 3 миллионов рублей в зависимости от причиненного ущерба. Всего на счет Гаврилишена поступила 1 тысяча долларов, семь "коктейлей Молотова" бросил тоже он, а Борисенко закупал необходимые компоненты и снимал поджог на видео, отмечала сторона обвинения.Адвокат Борисенко Сергей Чернышков на прениях говорил, что преступление его подзащитный совершил не из террористических побуждений, а потому что остро нуждался в деньгах, также юрист считает, что в материалах дела "нет доказательств, что поджог был заказан кем-то с Украины", а "подсудимый поддерживал специальную военную операцию". В своем последнем слове Борисенко признал вину, не отрицал поджог, который, по его словам, "не носил политической цели".

https://ria.ru/20230127/podzhog-1847936328.html

https://ria.ru/20230121/avtomobil-1846463625.html

https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижневартовск, россия