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Ядерный реактор британской подлодки втайне ремонтировали клеем, пишут СМИ
Ядерный реактор британской подлодки втайне ремонтировали клеем, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
Ядерный реактор британской подлодки втайне ремонтировали клеем, пишут СМИ
В Великобритании проведут расследование после того, как при осмотре подводной лодки системы Trident на корпусе ядерного реактора были обнаружены болты,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:21
2023-01-31T15:21
2023-01-31T15:55
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великобритания
бен уоллес
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Великобритании проведут расследование после того, как при осмотре подводной лодки системы Trident на корпусе ядерного реактора были обнаружены болты, закрепленные клеем, пишет газета The Sun. Огрехи в ремонте труб охлаждения вскрылись, когда во время технических проверок на борту субмарины Vanguard выпала одна из таких деталей. "Приклеенные болты, таких было не менее семи штук, удерживали изоляцию в трубах с охлаждающей жидкостью, необходимых для предотвращения аварии с расплавлением активной зоны ядерного реактора по типу чернобыльской (катастрофы)", — указали журналисты.После того как об инциденте стало известно, министр обороны Бен Уоллес потребовал провести совещание и "предоставить гарантии относительно будущих работ". Источник в британских ВМС рассказал, что данная ситуация подрывает доверие к компании Babcock, которая занимается обслуживанием большей части парка техники британской армии. Следователи изучают видеозаписи, чтобы выяснить, кто несет ответственность за не соответствующий нормам ремонт, резюмировало издание.
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в мире, великобритания, бен уоллес
В мире, Великобритания, Бен Уоллес
15:21 31.01.2023 (обновлено: 15:55 31.01.2023)
Ядерный реактор британской подлодки втайне ремонтировали клеем, пишут СМИ
Sun: ядерный реактор британской подлодки Vanguard отремонтировали болтами с клеем
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
В Великобритании проведут расследование после того, как при осмотре подводной лодки системы Trident на корпусе ядерного реактора были обнаружены болты, закрепленные клеем, пишет газета The Sun
.
Огрехи в ремонте труб охлаждения вскрылись, когда во время технических проверок на борту субмарины Vanguard выпала одна из таких деталей.
"Приклеенные болты, таких было не менее семи штук, удерживали изоляцию в трубах с охлаждающей жидкостью, необходимых для предотвращения аварии с расплавлением активной зоны ядерного реактора по типу чернобыльской (катастрофы)", — указали журналисты.
После того как об инциденте стало известно, министр обороны Бен Уоллес потребовал провести совещание и "предоставить гарантии относительно будущих работ". Источник в британских ВМС рассказал, что данная ситуация подрывает доверие к компании Babcock, которая занимается обслуживанием большей части парка техники британской армии.
Следователи изучают видеозаписи, чтобы выяснить, кто несет ответственность за не соответствующий нормам ремонт, резюмировало издание.