https://ria.ru/20230131/podlodka-1848700045.html

Ядерный реактор британской подлодки втайне ремонтировали клеем, пишут СМИ

Ядерный реактор британской подлодки втайне ремонтировали клеем, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023

Ядерный реактор британской подлодки втайне ремонтировали клеем, пишут СМИ

В Великобритании проведут расследование после того, как при осмотре подводной лодки системы Trident на корпусе ядерного реактора были обнаружены болты,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:21

2023-01-31T15:21

2023-01-31T15:55

в мире

великобритания

бен уоллес

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Великобритании проведут расследование после того, как при осмотре подводной лодки системы Trident на корпусе ядерного реактора были обнаружены болты, закрепленные клеем, пишет газета The Sun. Огрехи в ремонте труб охлаждения вскрылись, когда во время технических проверок на борту субмарины Vanguard выпала одна из таких деталей. "Приклеенные болты, таких было не менее семи штук, удерживали изоляцию в трубах с охлаждающей жидкостью, необходимых для предотвращения аварии с расплавлением активной зоны ядерного реактора по типу чернобыльской (катастрофы)", — указали журналисты.После того как об инциденте стало известно, министр обороны Бен Уоллес потребовал провести совещание и "предоставить гарантии относительно будущих работ". Источник в британских ВМС рассказал, что данная ситуация подрывает доверие к компании Babcock, которая занимается обслуживанием большей части парка техники британской армии. Следователи изучают видеозаписи, чтобы выяснить, кто несет ответственность за не соответствующий нормам ремонт, резюмировало издание.

https://radiosputnik.ria.ru/20230130/velikobritaniya-1848455233.html

https://ria.ru/20221208/ak-74-1837187117.html

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в мире, великобритания, бен уоллес