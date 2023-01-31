https://ria.ru/20230131/podderzhka-1848606158.html

Петербург поддержит IT-отрасль и логистику

Петербург поддержит IT-отрасль и логистику - РИА Новости, 31.01.2023

Петербург поддержит IT-отрасль и логистику

В Санкт-Петербурге вводятся меры поддержки для организаций, работающих в сфере транспортной обработки грузов и в сфере телекоммуникаций, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:14

2023-01-31T11:14

2023-01-31T11:14

экономика

технологии

санкт-петербург

александр беглов

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге вводятся меры поддержки для организаций, работающих в сфере транспортной обработки грузов и в сфере телекоммуникаций, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "Губернатор Александр Беглов подписал закон Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О налоговых льготах" и закон Санкт-Петербурга "Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения", - говорится в сообщении. Законами установлены новые меры поддержки ряда отраслей экономики, столкнувшихся с негативным влиянием антироссийских санкций. В частности, введен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, работающих в сфере транспортной обработки грузов. Благодаря этому будет уменьшена их налоговая нагрузка, что позволит обновить и модернизировать основные фонды организаций, а также пополнить оборотные средства. Также возможность применения инвестиционного налогового вычета распространена на организации, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, что позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции. Инвестиционный налоговый вычет действует для организаций, работающих в сфере обрабатывающих производств. Кроме того, расширены возможности применения пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций IT-отрасли. Также на этот год предусмотрено продление пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для организаций, работающих в сферах обрабатывающих производств, научных исследований и разработок. Эти меры поддержки позволят повысить эффективность промышленного комплекса и будут способствовать ускоренному переходу предприятий на новые технологии и выпуск новой продукции.

https://ria.ru/20230130/podderzhka-1848334449.html

https://ria.ru/20230129/lotereya-1848248993.html

https://ria.ru/20230131/kiberbezopasnost-1848560911.html

санкт-петербург

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экономика, технологии, санкт-петербург, александр беглов, россия