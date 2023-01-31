Рейтинг@Mail.ru
Петербург поддержит IT-отрасль и логистику - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/podderzhka-1848606158.html
Петербург поддержит IT-отрасль и логистику
Петербург поддержит IT-отрасль и логистику - РИА Новости, 31.01.2023
Петербург поддержит IT-отрасль и логистику
В Санкт-Петербурге вводятся меры поддержки для организаций, работающих в сфере транспортной обработки грузов и в сфере телекоммуникаций, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:14
2023-01-31T11:14
экономика
технологии
санкт-петербург
александр беглов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757067082_0:147:3222:1959_1920x0_80_0_0_6782ba847644660d49f775fe3cab2430.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге вводятся меры поддержки для организаций, работающих в сфере транспортной обработки грузов и в сфере телекоммуникаций, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "Губернатор Александр Беглов подписал закон Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О налоговых льготах" и закон Санкт-Петербурга "Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения", - говорится в сообщении. Законами установлены новые меры поддержки ряда отраслей экономики, столкнувшихся с негативным влиянием антироссийских санкций. В частности, введен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, работающих в сфере транспортной обработки грузов. Благодаря этому будет уменьшена их налоговая нагрузка, что позволит обновить и модернизировать основные фонды организаций, а также пополнить оборотные средства. Также возможность применения инвестиционного налогового вычета распространена на организации, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, что позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции. Инвестиционный налоговый вычет действует для организаций, работающих в сфере обрабатывающих производств. Кроме того, расширены возможности применения пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций IT-отрасли. Также на этот год предусмотрено продление пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для организаций, работающих в сферах обрабатывающих производств, научных исследований и разработок. Эти меры поддержки позволят повысить эффективность промышленного комплекса и будут способствовать ускоренному переходу предприятий на новые технологии и выпуск новой продукции.
https://ria.ru/20230130/podderzhka-1848334449.html
https://ria.ru/20230129/lotereya-1848248993.html
https://ria.ru/20230131/kiberbezopasnost-1848560911.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757067082_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_18054b59935c70729b35649045333ca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, санкт-петербург, александр беглов, россия
Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия
11:14 31.01.2023
 
Петербург поддержит IT-отрасль и логистику

Петербург ввел меры поддержки для IT-отрасли и организаций транспортной обработки грузов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСобор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге вводятся меры поддержки для организаций, работающих в сфере транспортной обработки грузов и в сфере телекоммуникаций, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Губернатор Александр Беглов подписал закон Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О налоговых льготах" и закон Санкт-Петербурга "Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения", - говорится в сообщении.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 11:00
Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов
Законами установлены новые меры поддержки ряда отраслей экономики, столкнувшихся с негативным влиянием антироссийских санкций.
В частности, введен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, работающих в сфере транспортной обработки грузов. Благодаря этому будет уменьшена их налоговая нагрузка, что позволит обновить и модернизировать основные фонды организаций, а также пополнить оборотные средства.
Также возможность применения инвестиционного налогового вычета распространена на организации, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, что позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции. Инвестиционный налоговый вычет действует для организаций, работающих в сфере обрабатывающих производств.
Розыгрыш Мечталлиона
29 января, 18:13
Петербуржец выиграл в лотерею сто миллионов рублей
Кроме того, расширены возможности применения пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций IT-отрасли.
Также на этот год предусмотрено продление пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для организаций, работающих в сферах обрабатывающих производств, научных исследований и разработок. Эти меры поддержки позволят повысить эффективность промышленного комплекса и будут способствовать ускоренному переходу предприятий на новые технологии и выпуск новой продукции.
Специалист с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 06:41
Исследование показало, какие IT-профессии наиболее востребованы в России
 
ЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургАлександр БегловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала