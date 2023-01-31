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В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/plennye-1848766507.html
В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины
В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины - РИА Новости, 31.01.2023
В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины
Представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил во вторник о наличии контактов по вопросу открытия нового коридора для обмена военнопленными между РФ и РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:30
2023-01-31T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
россия
ибрагим калын
пленные
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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил во вторник о наличии контактов по вопросу открытия нового коридора для обмена военнопленными между РФ и Украиной. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что ожидает ясности от Турции по дорожной карте по созданию гуманитарного коридора. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение.
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в мире, украина, турция, россия, ибрагим калын, пленные
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Россия, Ибрагим Калын, пленные
18:30 31.01.2023
 
В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины

Турция ведет переговоры по вопросу коридора для обмена пленными между Россией и Украиной

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил во вторник о наличии контактов по вопросу открытия нового коридора для обмена военнопленными между РФ и Украиной.
"Данный вопрос на повестке дня, контакты по нему ведутся на различных уровнях. Инициативы в данном направлении ведутся под руководством президента Эрдогана, надеемся на достижение некоторых результатов", - заявил Калын журналистам на вопрос о том, идут ли переговоры относительно нового коридора для обмена военнопленными.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что ожидает ясности от Турции по дорожной карте по созданию гуманитарного коридора.
Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияРоссияИбрагим Калынпленные
 
 
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