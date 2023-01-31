https://ria.ru/20230131/plennye-1848766507.html
В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины
В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины - РИА Новости, 31.01.2023
В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины
Представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил во вторник о наличии контактов по вопросу открытия нового коридора для обмена военнопленными между РФ и РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:30
2023-01-31T18:30
2023-01-31T18:30
специальная военная операция на украине
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украина
турция
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ибрагим калын
пленные
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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил во вторник о наличии контактов по вопросу открытия нового коридора для обмена военнопленными между РФ и Украиной. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что ожидает ясности от Турции по дорожной карте по созданию гуманитарного коридора. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, россия, ибрагим калын, пленные
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Россия, Ибрагим Калын, пленные
В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины
Турция ведет переговоры по вопросу коридора для обмена пленными между Россией и Украиной