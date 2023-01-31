https://ria.ru/20230131/plennye-1848766507.html

В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины

В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины - РИА Новости, 31.01.2023

В Турции ответили на вопрос о коридоре для обмена пленными России и Украины

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил во вторник о наличии контактов по вопросу открытия нового коридора для обмена военнопленными между РФ и РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:30

2023-01-31T18:30

2023-01-31T18:30

специальная военная операция на украине

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украина

турция

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ибрагим калын

пленные

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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил во вторник о наличии контактов по вопросу открытия нового коридора для обмена военнопленными между РФ и Украиной. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что ожидает ясности от Турции по дорожной карте по созданию гуманитарного коридора. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение.

https://ria.ru/20230124/video-1847213537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, турция, россия, ибрагим калын, пленные