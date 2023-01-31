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Биография Аркадия Пластова

Биография Аркадия Пластова - РИА Новости, 31.01.2023

Биография Аркадия Пластова

Живописец, народный художник СССР Аркадий Александрович Пластов родился 31 января (19 января по старому стилю) 1893 года в селе Прислониха Симбирского уезда... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T02:35

2023-01-31T02:35

2023-01-31T02:35

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Живописец, народный художник СССР Аркадий Александрович Пластов родился 31 января (19 января по старому стилю) 1893 года в селе Прислониха Симбирского уезда (ныне в Карсунском районе Ульяновской области) в семье потомственных художников-иконописцев. В 1903-1908 годах учился в Симбирском духовном училище, в 1908-1912 годах – в духовной семинарии, занимался рисованием у Дмитрия Архангельского. В 1912 году, получив губернскую стипендию на получение художественного образования, уехал в Москву, обучался в мастерской Ильи Машкова.В 1912-1914 годах был вольнослушателем в скульптурной мастерской в Строгановском художественно-промышленном училище, где его учителями были Сергей Алешин и Федор Федорковский. В 1914 году Пластов поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества, где занимался у скульптора Сергея Волнухина и живописцев Алексея Корина, Аполлинария Васнецова, Абрама Архипова, Алексея Степанова, Леонида Пастернака.Не окончив обучения, из-за революционных событий вернулся в родное село. Получив как безземельный крестьянин участок земли, вел хозяйство. В 1917-1922 годах был секретарем Сельского совета и Комитета бедноты в селе Прислониха.В 1920-х – начале 1930-х годах работал главным образом над политическими плакатами и иллюстрациями к произведениям русских писателей. В 1931 году пожар уничтожил дом и все имущество художника, в том числе все этюды и эскизы, это подтолкнуло Пластова сосредоточиться только на живописи, чтобы восполнить утраченные произведения. В этот период художник выработал метод подробного и тщательного этюдирования всех частей и деталей картин, благодаря чему его эскизы быстро обрастали множеством рабочих этюдов, рисунков, набросков, в той или иной мере связанных с замыслами будущих полотен.В 1935 году с успехом были впервые показаны в Москве картины Пластова "Стрижка овец", "На сенокосе", "Колхозная конюшня". С тех пор он стал постоянным участником крупных художественных выставок. Одна из центральных работ предвоенного времени – "Колхозный праздник" (1937), многофигурное полотно, написанное в "официозном" духе и изображающее мечту о счастливой и радостной жизни (для него Пластов выполнил около 200 этюдов).Для выставки "ХХ лет РККА и Военно-Морского Флота" Пластов создал оптимистичную по настроению и динамичную по композиции картину "Купание коней" (1938).Для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1937-1939) и Всемирной выставки в Нью-Йорке (1939) исполнил также монументальные панно "Знатные люди Страны Советов" (совместно с другими).В годы Великой Отечественной войны художник создал картину "Немец пролетел" (1942), потрясшую современников почти парадоксальным взглядом художника на сущность войны – смерть мальчика посреди тихой красоты мирной природы. В 1943 году это полотно висело в залах советского посольства в Тегеране во время проведения совещания лидеров СССР, США и Великобритании, на котором решался вопрос об открытии второго фронта. Повседневной жизни села военного времени посвящен ряд полотен, где большое эмоциональное значение имеет пейзаж ("Жатва", "Сенокос").В 1946 году Пластов создал одно из самых лиричных своих полотен – "Первый снег". Ощущением радостной полноты жизни проникнута написанная в первые послевоенные годы картина "Едут на выборы" (1947). Продолжают сельскую тему картины "Колхозный ток" (1949) и "Ужин трактористов" (1951). Последняя картина была экспонирована на выставке в Лондоне в 1958 году.В 1953-1954 годах художник написал картины – "Юность" и "Весна". Русской женщине, красоте материнства, теме детства посвятил Пластов ряд своих произведений 1960-х годов: "Солнышко" (1964-1966), "Из прошлого" (1969), "Мама" (1964), "Костер в поле" (1969).Философское начало, осмысление трагических сторон жизни присутствовало в позднем творчестве Пластова: "Слепые" (1967), "Бабье лето" (1971) и др.Аркадий Пластов создавал иллюстрации к прозе Антона Чехова, Максима Горького, Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Пришвина, поэмам Николая Некрасова.Пластов трижды побывал в Италии, где посетил Рим, Венецию, Неаполь и Флоренцию. В 1956 и 1958 годах участвовал в Венецианской арт-биеннале.Сформировавшись как художник под влиянием передвижников и мастеров Союза русских художников, Пластов в своем творчестве продолжал и развивал традиции русской пленэрно-жанровой живописи конца XIX – начала XX века. Его работам свойственна непринужденная простота композиции с расположением крупных фигур обычно на первом плане и мажорная яркость теплых красок. Творчество Аркадия Пластова – одна из вершин отечественного реализма XX века.В 1962 году Аркадию Пластову было присвоено звание народного художника СССР.За свою творческую деятельность Пластов был награжден двумя орденами Ленина (1968, 1971), Ленинской премией (1966), Государственной премией СССР (1946), Государственной премией РСФСР имени Ильи Репина (1972, посмертно), а также медалями.Живописец продолжал работать до самых последних дней жизни. Скончался Аркадий Пластов 12 мая 1972 года в родном селе Прислониха, в котором в 1988 году был открыт мемориально-документальный музей Аркадия Пластова (ныне Музей "Усадьба народного художника СССР А.А. Пластова"). В 2010 году в Ульяновске был открыт музей художника Аркадия Пластова.5 сентября 2011 года в селе Прислониха Ульяновской области был открыт памятник Пластову, созданный скульптором Александром Свиязовым в соавторстве с внуком Пластова художником Николаем Пластовым. На родине Аркадия Пластова в селе Прислониха Ульяновской области ежегодно проводится Международная ассамблея художников "Пластовская осень".В рамках ассамблеи вручается Международная премия имени Аркадия Пластова.Аркадий Пластов был женат на Наталье фон Вик, происходившей из старинного дворянского немецкого рода. Их сын Николай Пластов (1930-2000) продолжил дело отца и стал художником. Внук живописца – Николай Пластов – член Союза художников России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, аркадий пластов, илья машков, антон чехов, ссср, ульяновская область, москва