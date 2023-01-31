https://ria.ru/20230131/piloty-1848763646.html

Париж обсудит с Киевом вопрос подготовки украинских пилотов

Париж обсудит с Киевом вопрос подготовки украинских пилотов - РИА Новости, 31.01.2023

Париж обсудит с Киевом вопрос подготовки украинских пилотов

Решения по подготовке Францией украинских пилотов для полетов на истребителях еще нет, но этот вопрос будет обсуждаться с украинской стороной, заявил... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:19

2023-01-31T18:19

2023-01-31T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

франция

париж

себастьян лекорню

киев

министерство обороны украины

алексей резников

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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Решения по подготовке Францией украинских пилотов для полетов на истребителях еще нет, но этот вопрос будет обсуждаться с украинской стороной, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. Во вторник в Париж прибыл с первым визитом глава минобороны Украины Алексей Резников. "Вопрос подготовки украинских пилотов мы обсудим в контактах с украинской стороной сегодня. Но решение пока не принято", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым. Ранее издание Politico со ссылкой на помощника французского министра обороны сообщило, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

франция

париж

киев

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в мире, франция, париж, себастьян лекорню, киев, министерство обороны украины, алексей резников