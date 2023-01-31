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Париж обсудит с Киевом вопрос подготовки украинских пилотов - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/piloty-1848763646.html
Париж обсудит с Киевом вопрос подготовки украинских пилотов
Париж обсудит с Киевом вопрос подготовки украинских пилотов - РИА Новости, 31.01.2023
Париж обсудит с Киевом вопрос подготовки украинских пилотов
Решения по подготовке Францией украинских пилотов для полетов на истребителях еще нет, но этот вопрос будет обсуждаться с украинской стороной, заявил... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:19
2023-01-31T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
франция
париж
себастьян лекорню
киев
министерство обороны украины
алексей резников
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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Решения по подготовке Францией украинских пилотов для полетов на истребителях еще нет, но этот вопрос будет обсуждаться с украинской стороной, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. Во вторник в Париж прибыл с первым визитом глава минобороны Украины Алексей Резников. "Вопрос подготовки украинских пилотов мы обсудим в контактах с украинской стороной сегодня. Но решение пока не принято", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым. Ранее издание Politico со ссылкой на помощника французского министра обороны сообщило, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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в мире, франция, париж, себастьян лекорню, киев, министерство обороны украины, алексей резников
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Париж, Себастьян Лекорню, Киев, Министерство обороны Украины, Алексей Резников
18:19 31.01.2023
 
Париж обсудит с Киевом вопрос подготовки украинских пилотов

Глава Минобороны Лекорню: Париж обсудит с Киевом вопрос подготовки украинских пилотов

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Решения по подготовке Францией украинских пилотов для полетов на истребителях еще нет, но этот вопрос будет обсуждаться с украинской стороной, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню.
Во вторник в Париж прибыл с первым визитом глава минобороны Украины Алексей Резников.
"Вопрос подготовки украинских пилотов мы обсудим в контактах с украинской стороной сегодня. Но решение пока не принято", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым.
Ранее издание Politico со ссылкой на помощника французского министра обороны сообщило, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияПарижСебастьян ЛекорнюКиевМинистерство обороны УкраиныАлексей Резников
 
 
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