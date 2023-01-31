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Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе
Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе - РИА Новости, 31.01.2023
Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе
Ученик пятого класса одной из казанских школ взорвал в классе петарду, после инцидента госпитализация детям не потребовалась, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:35
2023-01-31T15:35
2023-01-31T15:35
происшествия
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казань
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 31 янв – РИА Новости. Ученик пятого класса одной из казанских школ взорвал в классе петарду, после инцидента госпитализация детям не потребовалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по городу. "В Казани в одной из школ, находящейся на улице Шамиля Усманова, во время урока взорвалась петарда. Прибывшие на место сотрудники ПДН выяснили, что ученик 5 класса принес петарду, чтобы похвастаться перед одноклассниками, и поджег ее", - сказал собеседник агентства. По информации УМВД, на место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. На данный момент ни одному из детей госпитализация не понадобилась. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20221206/shkolnik-1836557769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе
В Казани пятиклассник принес в школу петарду, чтобы похвастаться, и взорвал ее на уроке