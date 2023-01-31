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Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе - РИА Новости, 31.01.2023
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Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе
Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе - РИА Новости, 31.01.2023
Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе
Ученик пятого класса одной из казанских школ взорвал в классе петарду, после инцидента госпитализация детям не потребовалась, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:35
2023-01-31T15:35
происшествия
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 31 янв – РИА Новости. Ученик пятого класса одной из казанских школ взорвал в классе петарду, после инцидента госпитализация детям не потребовалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по городу. "В Казани в одной из школ, находящейся на улице Шамиля Усманова, во время урока взорвалась петарда. Прибывшие на место сотрудники ПДН выяснили, что ученик 5 класса принес петарду, чтобы похвастаться перед одноклассниками, и поджег ее", - сказал собеседник агентства. По информации УМВД, на место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. На данный момент ни одному из детей госпитализация не понадобилась. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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россия
казань
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происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
15:35 31.01.2023
 
Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе

В Казани пятиклассник принес в школу петарду, чтобы похвастаться, и взорвал ее на уроке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 янв – РИА Новости. Ученик пятого класса одной из казанских школ взорвал в классе петарду, после инцидента госпитализация детям не потребовалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по городу.
Казани в одной из школ, находящейся на улице Шамиля Усманова, во время урока взорвалась петарда. Прибывшие на место сотрудники ПДН выяснили, что ученик 5 класса принес петарду, чтобы похвастаться перед одноклассниками, и поджег ее", - сказал собеседник агентства.
По информации УМВД, на место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. На данный момент ни одному из детей госпитализация не понадобилась.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияРоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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