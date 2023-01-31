https://ria.ru/20230131/petarda-1848705818.html

Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе

Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе - РИА Новости, 31.01.2023

Пятиклассник взорвал петарду в казанской школе

Ученик пятого класса одной из казанских школ взорвал в классе петарду, после инцидента госпитализация детям не потребовалась, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:35

2023-01-31T15:35

2023-01-31T15:35

происшествия

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЗАНЬ, 31 янв – РИА Новости. Ученик пятого класса одной из казанских школ взорвал в классе петарду, после инцидента госпитализация детям не потребовалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по городу. "В Казани в одной из школ, находящейся на улице Шамиля Усманова, во время урока взорвалась петарда. Прибывшие на место сотрудники ПДН выяснили, что ученик 5 класса принес петарду, чтобы похвастаться перед одноклассниками, и поджег ее", - сказал собеседник агентства. По информации УМВД, на место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. На данный момент ни одному из детей госпитализация не понадобилась. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221206/shkolnik-1836557769.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, казань, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии)