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В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт - РИА Новости, 31.01.2023
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В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт
В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт - РИА Новости, 31.01.2023
В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт
Протестующие пытались попасть в крупнейший аэропорт Перу в столице страны, но были остановлены полицией, сообщили правоохранители. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:58
2023-01-31T22:58
в мире
перу
педро кастильо
дина болуарте
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв – РИА Новости. Протестующие пытались попасть в крупнейший аэропорт Перу в столице страны, но были остановлены полицией, сообщили правоохранители. Как сообщил сам аэропорт, сотрудники полиции и вооруженных сил в настоящее время осуществляют охрану воздушной гавани. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. По последним данным, погибли 58 человек, ранены свыше тысячи человек. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Протестующие требуют отставки Болуарте и конгресса и принятия новой конституции.
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в мире, перу, педро кастильо, дина болуарте
В мире, Перу, Педро Кастильо, Дина Болуарте
22:58 31.01.2023
 
В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт

В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт, их остановила полиция

© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв – РИА Новости. Протестующие пытались попасть в крупнейший аэропорт Перу в столице страны, но были остановлены полицией, сообщили правоохранители.
"Полиции удалось разогнать демонстрантов, направлявшихся к аэропорту имени Хорхе Чавеса", - говорится в сообщении.
Как сообщил сам аэропорт, сотрудники полиции и вооруженных сил в настоящее время осуществляют охрану воздушной гавани.
Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. По последним данным, погибли 58 человек, ранены свыше тысячи человек.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Протестующие требуют отставки Болуарте и конгресса и принятия новой конституции.
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 22:49
Протесты в Перу привели к гибели 58 человек
 
В миреПеруПедро КастильоДина Болуарте
 
 
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