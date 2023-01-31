https://ria.ru/20230131/peru-1848819401.html
В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт
В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт - РИА Новости, 31.01.2023
В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт
Протестующие пытались попасть в крупнейший аэропорт Перу в столице страны, но были остановлены полицией, сообщили правоохранители. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:58
2023-01-31T22:58
2023-01-31T22:58
в мире
перу
педро кастильо
дина болуарте
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв – РИА Новости. Протестующие пытались попасть в крупнейший аэропорт Перу в столице страны, но были остановлены полицией, сообщили правоохранители. Как сообщил сам аэропорт, сотрудники полиции и вооруженных сил в настоящее время осуществляют охрану воздушной гавани. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. По последним данным, погибли 58 человек, ранены свыше тысячи человек. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Протестующие требуют отставки Болуарте и конгресса и принятия новой конституции.
https://ria.ru/20230130/peru-1848541335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, педро кастильо, дина болуарте
В мире, Перу, Педро Кастильо, Дина Болуарте
В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт
В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт, их остановила полиция
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв – РИА Новости. Протестующие пытались попасть в крупнейший аэропорт Перу в столице страны, но были остановлены полицией, сообщили правоохранители.
"Полиции удалось разогнать демонстрантов, направлявшихся к аэропорту имени Хорхе Чавеса", - говорится в сообщении.
Как сообщил сам аэропорт, сотрудники полиции и вооруженных сил в настоящее время осуществляют охрану воздушной гавани.
Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. По последним данным, погибли 58 человек, ранены свыше тысячи человек.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо
7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте
принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Протестующие требуют отставки Болуарте и конгресса и принятия новой конституции.