https://ria.ru/20230131/peru-1848819401.html

В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт

В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт - РИА Новости, 31.01.2023

В Перу протестующие пытались попасть в столичный аэропорт

Протестующие пытались попасть в крупнейший аэропорт Перу в столице страны, но были остановлены полицией, сообщили правоохранители. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T22:58

2023-01-31T22:58

2023-01-31T22:58

в мире

перу

педро кастильо

дина болуарте

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв – РИА Новости. Протестующие пытались попасть в крупнейший аэропорт Перу в столице страны, но были остановлены полицией, сообщили правоохранители. Как сообщил сам аэропорт, сотрудники полиции и вооруженных сил в настоящее время осуществляют охрану воздушной гавани. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря. По последним данным, погибли 58 человек, ранены свыше тысячи человек. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Протестующие требуют отставки Болуарте и конгресса и принятия новой конституции.

https://ria.ru/20230130/peru-1848541335.html

перу

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, перу, педро кастильо, дина болуарте