Бывший премьер Молдавии заявил о подлинности слитых в сеть переписок
Экс-премьер Молдавии Филат заявил о подлинности слитых в сеть переписок властей страны
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкБывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат
Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил во вторник в телеэфире о подлинности переписок молдавских чиновников из взломанных мессенджеров и аккаунтов в социальных сетях.
В ноябре прошлого года в Кишиневе разразился политический скандал - администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку министра из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что он обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания на пост главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. Литвиненко назвал публикации "фейком". В Сети также были опубликованы распечатки телефонных переговоров министра экономики Думитру Алайбы, главы МВД Анны Ревенко, секретаря совбеза Дорина Речана, и.о. генпрокурора Мунтяну. Ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром юстиции.
"Да, взлом Telegram, личных страниц в соцсетях - это преступление. Мой телеграм-канал также был взломан, когда появились первые сливы в сеть. Я общался со многими пострадавшими от взломов. Не буду называть имен, они подтвердили, что слитые в информационное пространство переписки – подлинные", - сказал Филат в эфире кишиневского телеканала N4, выразив сомнение, что Литвиненко будет допрошен прокурорами, "так как в переписках фигурирует и.о. генпрокурора".
Тем не менее экс-премьер не исключил, что в будущем фигурантам данного скандала придется отвечать перед законом.
Ранее во вторник Филат сообщил, что выиграл дело в Европейском суде по правам человека, доказав, что судебное разбирательство против него было несправедливым.
Политик был приговорен в 2016 году к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор ему вынесли после того, как прокуроры доказали виновность политика в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Филат не признавал своей вины и заявлял, что его дело политическое. В начале декабря 2020 года экс-премьер был досрочно освобожден.
Филат возглавлял правительство Молдавии с 25 сентября 2009 по 25 апреля 2013. При нем Кишинев подписал Соглашение о свободной торговли и договор об ассоциации с ЕС.