https://ria.ru/20230131/perepiski-1848820191.html

Бывший премьер Молдавии заявил о подлинности слитых в сеть переписок

Бывший премьер Молдавии заявил о подлинности слитых в сеть переписок - РИА Новости, 31.01.2023

Бывший премьер Молдавии заявил о подлинности слитых в сеть переписок

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил во вторник в телеэфире о подлинности переписок молдавских чиновников из взломанных мессенджеров и... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T23:03

2023-01-31T23:03

2023-01-31T23:03

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КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил во вторник в телеэфире о подлинности переписок молдавских чиновников из взломанных мессенджеров и аккаунтов в социальных сетях. В ноябре прошлого года в Кишиневе разразился политический скандал - администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку министра из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что он обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания на пост главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. Литвиненко назвал публикации "фейком". В Сети также были опубликованы распечатки телефонных переговоров министра экономики Думитру Алайбы, главы МВД Анны Ревенко, секретаря совбеза Дорина Речана, и.о. генпрокурора Мунтяну. Ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром юстиции. Тем не менее экс-премьер не исключил, что в будущем фигурантам данного скандала придется отвечать перед законом. Ранее во вторник Филат сообщил, что выиграл дело в Европейском суде по правам человека, доказав, что судебное разбирательство против него было несправедливым. Политик был приговорен в 2016 году к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор ему вынесли после того, как прокуроры доказали виновность политика в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Филат не признавал своей вины и заявлял, что его дело политическое. В начале декабря 2020 года экс-премьер был досрочно освобожден. Филат возглавлял правительство Молдавии с 25 сентября 2009 по 25 апреля 2013. При нем Кишинев подписал Соглашение о свободной торговли и договор об ассоциации с ЕС.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, молдавия, кишинев, владимир филат, майя санду, сбербанк россии, евросоюз