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Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией - РИА Новости, 31.01.2023
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Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией
Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией - РИА Новости, 31.01.2023
Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о достижении договоренности подключить Иран к трёхсторонним контактам между РФ, Турцией и Сирией. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:52
2023-01-31T14:57
в мире
турция
иран
сирия
цены на нефть
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о достижении договоренности подключить Иран к трёхсторонним контактам между РФ, Турцией и Сирией.Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает заинтересованность Анкары в нормализации отношений с Дамаском и будет работу в этом направлении развивать."Естественно, что сейчас достигнута принципиальная договоренность и подключении Ирана к этой работе", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта.Глава МИД РФ напомнил, что и Россия, и Иран, и Турция входят в состав "астанинской" тройки, которые занимаются урегулированием сирийского кризиса."Поэтому я считаю логичным, что дальнейшие контакты, посвященные содействию нормализации турецко-сирийских отношений, будут сопровождаться РФ и Ираном. Что касается сроков и конкретных форматов участия, уровень ли военных, уровень ли дипломатов. Это прорабатывается", - добавил министр.
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в мире, турция, иран, сирия, цены на нефть, россия, сергей лавров
В мире, Турция, Иран, Сирия, Цены на нефть, Россия, Сергей Лавров
14:52 31.01.2023 (обновлено: 14:57 31.01.2023)
 
Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией

Лавров: есть принципиальная договоренность подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о достижении договоренности подключить Иран к трёхсторонним контактам между РФ, Турцией и Сирией.
Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает заинтересованность Анкары в нормализации отношений с Дамаском и будет работу в этом направлении развивать.
"Естественно, что сейчас достигнута принципиальная договоренность и подключении Ирана к этой работе", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта.
Глава МИД РФ напомнил, что и Россия, и Иран, и Турция входят в состав "астанинской" тройки, которые занимаются урегулированием сирийского кризиса.
"Поэтому я считаю логичным, что дальнейшие контакты, посвященные содействию нормализации турецко-сирийских отношений, будут сопровождаться РФ и Ираном. Что касается сроков и конкретных форматов участия, уровень ли военных, уровень ли дипломатов. Это прорабатывается", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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В миреТурцияИранСирияЦены на нефтьРоссияСергей Лавров
 
 
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