https://ria.ru/20230131/peregovory-1848688581.html
Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией
Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией - РИА Новости, 31.01.2023
Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о достижении договоренности подключить Иран к трёхсторонним контактам между РФ, Турцией и Сирией. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:52
2023-01-31T14:52
2023-01-31T14:57
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турция
иран
сирия
цены на нефть
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сергей лавров
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о достижении договоренности подключить Иран к трёхсторонним контактам между РФ, Турцией и Сирией.Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает заинтересованность Анкары в нормализации отношений с Дамаском и будет работу в этом направлении развивать."Естественно, что сейчас достигнута принципиальная договоренность и подключении Ирана к этой работе", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта.Глава МИД РФ напомнил, что и Россия, и Иран, и Турция входят в состав "астанинской" тройки, которые занимаются урегулированием сирийского кризиса."Поэтому я считаю логичным, что дальнейшие контакты, посвященные содействию нормализации турецко-сирийских отношений, будут сопровождаться РФ и Ираном. Что касается сроков и конкретных форматов участия, уровень ли военных, уровень ли дипломатов. Это прорабатывается", - добавил министр.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848686020.html
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в мире, турция, иран, сирия, цены на нефть, россия, сергей лавров
В мире, Турция, Иран, Сирия, Цены на нефть, Россия, Сергей Лавров
14:52 31.01.2023 (обновлено: 14:57 31.01.2023)
Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией
Лавров: есть принципиальная договоренность подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией