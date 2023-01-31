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Патрушев встретился с главой МИД Египта - РИА Новости, 31.01.2023
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Патрушев встретился с главой МИД Египта
Патрушев встретился с главой МИД Египта - РИА Новости, 31.01.2023
Патрушев встретился с главой МИД Египта
Секретарь Совбеза Николай Патрушев провел в Москве встречу с главой МИД Египта Самехом Шукри, обсуждены вопросы взаимодействия в обеспечении региональной и... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:03
2023-01-31T18:08
москва
египет
россия
николай патрушев
самех шукри
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Секретарь Совбеза Николай Патрушев провел в Москве встречу с главой МИД Египта Самехом Шукри, обсуждены вопросы взаимодействия в обеспечении региональной и международной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Обсуждены вопросы российско-египетского двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Москвы и Каира в сфере обеспечения региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.
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москва, египет, россия, николай патрушев, самех шукри
Москва, Египет, Россия, Николай Патрушев, Самех Шукри
18:03 31.01.2023 (обновлено: 18:08 31.01.2023)
 
Патрушев встретился с главой МИД Египта

СБ: Патрушев обсудил с главой МИД Египта Шукри вопросы обеспечения безопасности

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Секретарь Совбеза Николай Патрушев провел в Москве встречу с главой МИД Египта Самехом Шукри, обсуждены вопросы взаимодействия в обеспечении региональной и международной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Обсуждены вопросы российско-египетского двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Москвы и Каира в сфере обеспечения региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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МоскваЕгипетРоссияНиколай ПатрушевСамех Шукри
 
 
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