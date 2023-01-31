https://ria.ru/20230131/patrushev-1848758605.html

Патрушев встретился с главой МИД Египта

Патрушев встретился с главой МИД Египта - РИА Новости, 31.01.2023

Патрушев встретился с главой МИД Египта

Секретарь Совбеза Николай Патрушев провел в Москве встречу с главой МИД Египта Самехом Шукри, обсуждены вопросы взаимодействия в обеспечении региональной и... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:03

2023-01-31T18:03

2023-01-31T18:08

москва

египет

россия

николай патрушев

самех шукри

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Секретарь Совбеза Николай Патрушев провел в Москве встречу с главой МИД Египта Самехом Шукри, обсуждены вопросы взаимодействия в обеспечении региональной и международной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Обсуждены вопросы российско-египетского двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Москвы и Каира в сфере обеспечения региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230126/anglosaksy-1847556818.html

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египет

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москва, египет, россия, николай патрушев, самех шукри