https://ria.ru/20230131/patrushev-1848758605.html
Патрушев встретился с главой МИД Египта
Патрушев встретился с главой МИД Египта - РИА Новости, 31.01.2023
Патрушев встретился с главой МИД Египта
Секретарь Совбеза Николай Патрушев провел в Москве встречу с главой МИД Египта Самехом Шукри, обсуждены вопросы взаимодействия в обеспечении региональной и... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:03
2023-01-31T18:03
2023-01-31T18:08
москва
египет
россия
николай патрушев
самех шукри
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Секретарь Совбеза Николай Патрушев провел в Москве встречу с главой МИД Египта Самехом Шукри, обсуждены вопросы взаимодействия в обеспечении региональной и международной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Обсуждены вопросы российско-египетского двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Москвы и Каира в сфере обеспечения региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230126/anglosaksy-1847556818.html
москва
египет
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, египет, россия, николай патрушев, самех шукри
Москва, Египет, Россия, Николай Патрушев, Самех Шукри
18:03 31.01.2023 (обновлено: 18:08 31.01.2023)
Патрушев встретился с главой МИД Египта
СБ: Патрушев обсудил с главой МИД Египта Шукри вопросы обеспечения безопасности